Kanal İstanbul'la İlgili Son Dakika Gelişmesi: Reddedildi!

İstanbul 8 .idare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB tarafından düzenlenen Kanal İstanbul'a yönelik iş birliği protokolünün hukuka uymayan herhangi bir yaının olmadığına karar vererek iptaline dair davanın reddedilmesi sonucunu ortaya çıkardı.

TMMOB'a bağlı olan 9 farklı meslek odası, söz konusu iş birliği protokolünün iptali istemiyle birlikte İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde, 2018 yılı içerisinde bir dava açtı. Açılan söz konusu dava dilekçesinde, protokol konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sına, Çevre Düzeni Planı'na aykırı olduğu, protokol dahilinde tarım alanları başta olmak üzere karasal ekosistemin geri dönülemez bir şekilde bozularak Türkiye'ye büyük zarar vereceği, doğal ve arkeolojik olan sit alanlarının ve bunun yanı sıra tüm park alanlarının tamamıyla yok olacağı açıklandı.

Taraflara yüklenen tüm sorumluluk ve görevlerin de hukuka aykırı olduğu iddia edilen söz konusu dilekçede, protokol konusu olan proje alanının, rezerv alan dışarısında henüz sınırları belirlenmemiş bir alanı belirlediği, dolayısıyla hangi hukuki rejim içerisinde olduğu belli olmayan bir alan içerisinde her türlü plan ve proje yetkisinin davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildiği bildirildi.

TOKİ'nin bu konudaki sorumlulukları tespit edilirken, bahse konu olan her türlü uygulama çalışmaları için harcanmış olan bedellerin aynı ya da nakdi taşınmaz olarak mahsup hale getirilmesinden söz edildiği yer alan dilekçede, bir taşınmazın farklı bir idareye devrinin mahsuplaşma yöntemiyle değil, Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılabileceği, mal ve hizmet alımlarının da yine Kau İhale Kanunu hükümleti çerçevesinde olabileceği söylendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB'nin ise usulle ilgili olarak ehliyet yönünden, asıl amaca yönelik; hukuka aykırı herhangi bir durum olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini talep etti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davanın oy birliğiyle reddedilmesine karar verdi. Bu kapsamda protokol iptal edilmedi.