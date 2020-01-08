En Düşük Maaş 2.661 TL Oldu!

Emekliler, Ocak zammını alabilmek için büyük bir merakla ayın 15'ini bekliyor. Zam oranları netlik kazanan ve akıllardaki soru işaretleri giderilen emekliler, yeni yapılacak olan ödemeleri 4 gözle bekliyorlar. Toplam olarak 2 milyon memur emeklisinin normalde alacağı %4'lük zamma ek olarak %1.5 enflasyon farkı eklendi ve bu kapsamda memur emeklisinin alacağı maaş zammı %5.5 olarak kendini göstermeye başladı.

En Düşük Maaşta 138 TL Artış Meydana Geldi

Ocak zammıyla birlikte ek ödemeye dahil olmak üzere en düşük memur emeklisinin maaşı 2.522 TL 84 kuruşken, toplam olarak 2.661,60 TL'ye ulaşmış durumda. Bu çerçeve dahilinde en düşük memur emeklisi maaşında yaşanan artış 138 TL olarak gözler önüne geldi

Bakanlığa Kitlendiler

Memur emeklileri, maaşlarını düzenli olarak her ayın 15'inde hesapalrında görmekteler. 3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen enflasyon verileri büyük merak konusu olduğundan dolayı maaşlar, bu ayın başında artış yansıtılmadan yatırıldı. Yani söz konusu zamlı maaşlar Şubat ayında yatırılabilir. ve ayın 1'i ila 5'i arasında hesaplarda olabilir.

Emekli bireyler, oluşan zam farkını ise ay içerisinde hesaplarında görebilecekler. Farkların ne zaman ödeneceği ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen resmi açıklama sonunda tamamen netlik kazanmış olacak.

Ocak ayına yönelik maaşları şuanda zamsız olarak alan ve alacak olan memur emeklilerinin zam farkları ya Şubat ayı içerisinde ya da gelecek birkaç gün içerisinde hesaplarda olacak.