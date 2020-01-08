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Demet Akalın Çıldırdı! Konu: Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek köşkünde ziyaret eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, Haluk Levent varken, Demet Akalın'ın neden davet edildiği sorularıyla ilgili olarak sinirlenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu aktardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Oldukça sivri dilli açıklamalar altına imza atan ve hemen hemen her ünlüle bir dönem girdiği polemiklerle anılan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu sebepten dolayı 2019 yılında en çok haberlere konu olan isim oldu. Tekrar gündeme gelen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta eski eşi ve sevgili olarak kaldığı Okan Kurt ile Hande Yener'i yanına alarak çocuk istismarları ve şiddet olayları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti.

Akalın, yapılan bu ziyaretin ardınan kendisini Haluk Levent ile kıyaslama altına alarak eleştiri yapmuruna tutan bir kullanıcıya sert tepki gösterdi ve tekrardan magazin gündeminde yerini aldı.

Ziyaret sonrası yüzlerce kişi tarafından eleştiri alan Demet Akalın, sosyal medyanın gündeminden 1 hafta geçmesine rağmen hala düşmüş değil. En son olarak bir sosyal medya kullanıcısı, Saraya davet edilmesi gereken ismin Haluk Levent olduğunu, Haluk Levent'in yapmış olduğu çalışmaların yetkisi bulunan tüm bankalıklar aracılığıyla hem geliştirilmiş hem büyütülmesi gerektiğini iade eden sosyal medya kullanıcısı; onbinlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle birlikte kamu tarafından yapılamayan çoğu şeyi tek başına Haluk Levent'in yaptığını söyleyerek Demet Akalın ile kıyaslama yaptı.

Cumhurbaşkanı Herkesin!

Hakkında yapılan söz konusu yorumlar karşısında oldukça sinirlenen Demet Akalın, Erdoğan'ın kendisini davet etmediğini, bizzat randevu aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Akalın, "hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz?" diyerek sert çıktı.

Haluk Levent'i her türlü her platformda ayakta alkışladığını ve yaptığı işlerden dolayı oldukça mutlu olduğunu ileten AKALIN, kendisinin elini cebine atmayan, parama zarar gelmesin diyen cimrilerden olmadığını; bir kurum için bağış da toplamadığını, Her zaman hem askerimizin hem de hasta bebeklerin yanında olduğunu vurguladı.

Haluk Levent'de Açıklama Yaptı

Akalın tarafından yapılan eleştiride, ismi paylaşılan Haluk Levent ise bir takım açıklamalar altına imza attı ve dün bu konuyla ilgili bir flood yani seri mesaj yayınladığını, kendisini hiçbir kurum ya da kişiyle karşılaştırmamalarını söyleyen Levent, kimseyi üzmemek gerektiğini; takipçilerinin kendisini takdir etmiş olmasının kendini onurlandıracağını fakat ötekileştirmeden yapıldığında daha büyük sevinç yaşayacağını iletti. 

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