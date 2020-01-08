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Sigara Paketlerinde Unutulan Detay! Artık Görünmüyor...

5 Aralık 2019 tarihi içerisinde start alan sigarada düz ve standart paket uygulaması kapsamında sigara paketlerinin tamamen değişmesine karar verilirken, yeni paketlerde bir detay tamamen unutuldu. Tek tip olan sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit tablosunun bulunmaması tepki çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sigarada düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019 tarihinde start alırken; Bu ayın 5'inden itibaren eski paketler tamamıyla piyasadan kaldırıldı. Satan yerlere ceza kesilecek. 

Söz konusu uygulama sayesinde sigara paketlerinde uygulanan reklam stratejisi ve çekici olma çabasının ortadan kaldırılması, yanıltıcı özelliklerine son verilmesi ve bunun yanı sıra sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin bir tık daha artırılması hedeflendi.

Fakat yeni paketlerde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülürken bir detay gözden kaçtı. Eski paketlerin üzerinde olan, bir sigaranın içerisinde ne kadar zifir, ne kadar katran, ne kadar karbonmonoksit ve nikotin olduğunu gösteren tablo, yeni paketlerde ne yazık ki yer almadı. Bunun yer almaması, birçok sigara tiryakisinin tepkisine sebebiyet verdi.

Yeni Paketler Nasıl?

Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte yeni sigara paketlerinin rengi siyah olarak görünen ve kodu Pantone 448 C Mat olarak belirlendi. Paketlerde her türlü marka, renk, ayırt edici logo v.s.; bunun yanı sıra zorunlu bilgilerin yazım şekli tamamıyla standart bir hal alırken, markaya dair tek detay; tüm markalar için aynı olan paketin altındaki küçücük yazı fontu oldu.

Sağlık Uyarıları %85 Oldu!

Tek tip olarak öne çıkan siyah renkli söz konusu paketlerde; resimli sağlık uyarıları alanının %65'lik orandan; %85'e çıkarılmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra ALO 171 hattının reklamı da yine yeni paketlerde yerini aldı. Paketlerin yan yüzeylerindeki alanın ise direkt olarak %50'lik bölümünü kaplamakta olan genel uyarı ve bilgi mesajları boy boy kendini gösterdi.

Tablo Bulunmuyor

Paketlerde, sigara içmenin öldüreceğini ve hemen bırakılması gerektiğini belirten üreticiler, Tütün dumanının kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla maddenin bulunduğu da aktarıldı. 

Fakat yeni paketler içerisinde sigaranın içerisinde ne kadar zifir, ne kadar nikotin, ne kadar katran olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmaması şaşırttı. 

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