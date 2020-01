SunExpress’ten Ankara - Avrupa uçuşlarına iki yeni rota

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2020 kış sezonunda Ankara’dan sunduğu iç ve dış hat sefer sayısını arttırırken Ankara-Avrupa uçuşlarına iki yeni destinasyon daha ekliyor: Amsterdam ve Köln.

Bu kış ilk kez dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından Amsterdam ve Köln’e Ankara’dan uçmaya başlayan SunExpress, kış tarifesi kapsamında ayrıca Ankara’dan Münih’e haftanın her günü, Düsseldorf'a haftada 5, Frankfurt ve Stuttgart’a 2 ve Hanover’e haftada 1 kez direkt tarifeli uçuş düzenliyor.

Bu yıl havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan SunExpress, kanalları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları, müzeleri ve rengarenk atmosferiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a her Cumartesi Ankara’dan direkt karşılıklı sefer sunuyor. SunExpress’in bu kış Ankara’dan sunduğu diğer yeni dış hat rotası ise Köln. Havayolu, zengin tarihi ve Ren Nehri manzarası eşliğinde yıl içinde pek çok kültür, sanat etkinliği ve festivale ev sahipliği yapan Almanya’nın popüler şehri Köln’e her Perşembe günü uçuş düzenliyor.