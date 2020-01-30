n11.com 2020 yılı E-Ticaret Eğitimlerinin ilk durağı Ankara oldu

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, 2020 yılı 'E-Ticaret Eğitim'lerine başladı. 2019 yılında 12 bine yakın KOBİ'ye eğitim veren platform, 2020 yılı eğitim serisinin ilkini Ankara'da düzenledi. n11.com, bu yıl 32 şehirde düzenleyeceği eğitimlerle KOBİ'leri geleceğe hazırlamaya devam edecek.

E-ticaret platformu n11.com, e-ticaretin önemini ve sahip olduğu açık pazar iş modelinin sunduğu fırsatları anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Beş yıldır Türkiye'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan n11.com, 2019 yılı boyunca il bazında gerçekleştirdiği e-ticaret eğitimleriyle 8 bin 500, online eğitimlerle ise 3 bin 500'e yakın iş ortağına eğitim verdi. 2020 yılı e-ticaret eğitimlerinin ilk durağı ise Ankara oldu. Wyndham Otel’de düzenlenen eğitime 220 iş ortağı katıldı.

KOBİ’ler n11.com’la dijitalleşecek

KOBİ’lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com; Ankara’da düzenlediği buluşmayla iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı,satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, kişisel verileri koruma kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi. Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi “n11faturam.com”un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Elektronik ticarete dijital destek merkezi

KOBİ'lere e-ticarete açılması konusunda rehberlik eden n11.com, mevcut eğitimlerine ek olarak bu yıl iş ortaklarına dijital dünyada da dokunacak. İş ortakları için yeni bir dijital platform hazırlayan n11.com, masa başında ya da mobil ortamda e-ticaretle ilgili tüm süreçleri paylaşacak. Üyelik, ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik, akıllı ürünler, mağaza destek noktalarının yanı sıra online eğitim videolarının yer alacağı destek merkezinde satış süreçleri ile satışı artırmanın ipuçlarına ulaşılabilecek.