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Osmanlıspor vites yükseltti

Mor-sarılı ekip, bu hafta oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Osmanlıspor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında Pazar günü sahasında Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Başkent ekibi günün ilk antrenmanını Batıkent Tesisleri’ndeki fitness salonunda yaptı. 3 grup halinde istasyonlarda kuvvet çalışan mor-sarılılar günün ilk antrenmanını tamamladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde günün ikinci çalışması ise antrenman sahasında dayanıklılığa yönelik yapıldı.

Oyuncular, akşam antrenmanına koşuyla başlarken topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. Daha sonra dar alanda gruplar halinde 6’ya 3 oyun oynayan ekip dayanıklılık koşusu yaptı.

Dar alandaki oyunda top kaptıran oyuncular, teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından şınav cezasıyla cezalandırıldı. Dar alanda 5’e 5 yüksek tempolu maç ve yarı sahada oynanan çift kale maçla mor-sarılılar antrenmanı sonlandırdı.
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Dün 09:24 TSİ - Spor

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