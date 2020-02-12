Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:17 TSİ- Belediye G: Bugün 12:33 TSİ

2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi

Sultan 2. Abdülhamid’in vefatının 102. Yılı dolayısıyla Mamak Belediyesi ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i Sultan Abdülhamid’in hayatını konu alan “Usta” adlı oyunla Mamaklılarla buluşturdu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Musiki Muallim Mektebi’nde sahnelenen oyuna katılım ve ilgi büyüktü. Oyunu izlemeye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Oyunun öncesinde Mamak Belediyesi Aile Merkezleri tarafından hazırlanan Abdülhamid Han konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Taht-ı Osmani'de 33 yıl boyunca hükümdarlık yapmış, Devlet-i Ali'nin en zor, en sancılı yıllarına şahitlik etmiş Sultan Abdülhamid gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını birkaç sunuma, fotoğrafa veya hatırata sığdırmamız, elbette mümkün değildir. Vefatının 102. Yılında Sultan Abdülhamid’i minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.

Tarih bir milletin istikbalinin de pusulasıdır

Tarihin bir milletin mazisi olmanın yanında istikbalinin de pusulası olduğunun altını çizen Başkan Köse de, “ Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya; ‘Tarih bir milletin sadece mazisi değil istikbalinin de pusulasıdır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamid. Aleyhindeki onca kampanyaya rağmen Abdülhamid Han milletimizin yüce hafızasında Ulu Hakan olarak kalmıştır. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz’. Tarihin gizli yönleri kalmayacak, bizler Abdülhamid’i de öğreneceğiz. Kut’ül Amare’yi de öğreneceğiz. Bu millet ümmeti de öğrenecek kendini yöneten sultanı da öğrenecek. Ama doğru öğrenecek ve bugünkü izlediğimiz bu tiyatro oyunumuz bunlardan biriydi. Bizler de bundan sonra çocuklarımıza, torunlarımıza bunları aktaracağız inşaAllah” dedi.

Oyun ağlattı

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu, izleyiciden büyük beğeni aldı. Çok sayıda tiyatro seyircisinin izlediği oyunda, Osmanlı tarihimizin önemli kahramanlarından olan ve padişahlığı döneminde devletimizi en iyi şekilde temsil eden Sultan 2. Abdülhamid Han’ın çileli hayatı baba-kız ilişkisi üzerinden anlatıldı. Tek perdelik tiyatro oyununda Ahmet Yenilmez gösterdiği performansıyla, 2. Abdülhamid Han’ın yaşamını sahneye en iyi şekilde aktardı. Oyunu izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı mask
Akyurt'ta ilkokul öğrencilerine kişisel hijyen seti dağıtıldı
Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni mask
Büyükşehir’den Sevgililer Günü'nde Müzik Şöleni
Kar altında yürüyüşe sıcak mola mask
Kar altında yürüyüşe sıcak mola
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota mask
Turizmin Dijital Rotası: Altınrota
Altındağ’a istihdam noktası mask
Altındağ’a istihdam noktası

Bugün 12:17 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi mask
2.Abdülhamid Han’ın Hayatı Mamak’ta Sahnelendi
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi mask
Çankaya’nın konservatuvar gibi hizmet veren atölyesi
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor mask
Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği mask
Keçiören KEDEM’de velilere rehberlik desteği
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor mask
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı mask
YENİMEK'te kursiyer sayısı 30 bine ulaştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden mask
Turşu tüketmeniz için 7 önemli neden
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor mask
Keçiören Belediyesi iş arayanlar için seferber oluyor
7 adımda pembe diş etleri mask
7 adımda pembe diş etleri
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak mask
Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert cevap! Cezasız kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat mask
Çankayalı kadınlardan İngiltere’ye ihracat

GALERİ

Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL