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Başkent’te meyve fideleri toprakla buluşuyor

Başkent Ankara Kalkınma Projesi’ne (BAKAP) hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde lavanta ekiminden sonra meyve fidesi ekimi devam ediyor.

Elif Duman
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yerli bitki ve ağaç üretimine ağırlık verilmesi yönündeki talimatı sonrası çalışmalar hızlandırılırken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, “ Ankara’mızda yetişebilecek her türlü bitki ve meyveyi yetiştireceğiz. 12 bin 100 meyve fidesini toprakla buluşturuyoruz.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak ve kırsal kalkınmayı teşvik edecek projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, park ve bahçelerde ithal bitki ve ağaç dikilmemesi yönündeki talimatı sonrası yerli üretime ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde lavanta ekiminden sonra 12 bin 100 meyve fidesini toprakla buluşturuyor.

BAKAP PROJESİ TAM GAZ

Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP)  kapsamında, Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde 2 bin 700 dekarlık alanda yerli bitki ve ağaç üretimine devam eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve ANFA ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tarım Akademisi ve Çiftçi Eğitim Merkezleri’nin de açılacağı alanda incelemelerde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin 700 dekarlık bir arazide Tarım Akademisi ve Çiftçi Eğitim Merkezi açmayı planlıyoruz. Burada Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatlarıyla bitkisel ve hayvansal üretime destek olsun diye örnek bir proje hazırlıyoruz.”

BAŞKENTLİLER UCUZ MEYVE SEBZE TÜKETECEK

Başkent’te yerli üretimin artmasıyla birlikte vatandaşların daha ucuz sebze ve meyve yemesini sağlamayı amaçladıklarının da altını çizen Özden, “Tüm bu çalışmaları Ankara halkımıza hediyemiz olsun diye yapıyoruz. Hem vatandaşlarımız yararlansın hem de çiftçilerimiz bilinçlensin istiyoruz. Burada Ankara’da olabilecek bütün meyve türlerini yetiştireceğiz. Lavanta ile başladık şimdi de meyve ağaçlarımızla devam ediyoruz. Şu an alana vişne ve kiraz ağaçlarımız ekiliyor, kayısı ve erik ağaçlarımızı ekerek devam edeceğiz. Toplamda 12 bin 100 tane meyve fidanı ekilmiş olacak.  Bizim buradaki hedefimiz kimyevi gübre kullanılmadan üretim yapmak. Her şey doğaya saygılı bir şekilde yapılacak ve her şey çok farklı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
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Bugün 10:44 TSİ Ankara- Belediye

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