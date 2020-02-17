1.760 çocukta görme problemi tespit edildi

Etimesgut Belediyesi, 0-21 yaş arası kişileri kapsayan ücretsiz Görme, Dil - Konuşma taramalarına devam ediyor. 3 Ekim tarihinde Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural gözetiminde 21 dakikada 1.379 çocuğun taramasıyla dünya rekoru kırılarak başlatılan proje kapsamında 4 aylık süreçte 80 okulda 35 bin çocuğun taramaları gerçekleştirildi. Taramalar sonucunda 1.760 çocukta çeşitli görme bozuklukları tespit edildi. Görme problemi yaşayan çocuklar tedavi ve ileri tetkikler için Ankara Şehir Hastanesi'ne yönlendirildiler.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, görme, konuşma ve dil taramalarını çok önemsediklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 35 bin çocuğumuzun ve gencimizin taramalarını yaptık. Bu taramalar sonucunda 1.760 kişi de çeşitli görme problemlerine rastladık. Erken yaşta ortaya çıkan görme sorunları tedavi edilmezse ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle göz problemi olanları süratle tedavileri yapılmak üzere Ankara Şehir Hastanemize yönlendirdik." dedi.

Demirel, tarama projesiyle, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu VİSİON 2020 görme hakkı insiyatifine, Türkiye'yi temsilen katılma noktasında olduklarını da sözlerine ekledi.

TARAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Taramalar belirlenen takvim çerçevesinde okullarda gerçekleştiriliyor. Öğrencilere önce sınıflarında görme panolarındaki harfler okutuluyor. Harfleri okumakta güçlük çeken öğrenciler testin ikinci aşaması için Etimesgut Belediyesi Görme, Dil-Konuşma Tırı'na alınıyor. Bu aşamada öğrenciler, uzman göz doktoru tarafından Etimesgut Belediyesi tarafından Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla detaylı göz muayenesinden geçiriliyor. Görme bozukluğu yaşayan çocuklar daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne tedavileri için gönderiliyor.

KAÇ KİŞİ TARANACAK?

1 yıl boyunca devam edecek Etimesgut Belediyesi'nin görme, dil ve konuşma taramalarından 0-21 yaş arası 200 bin kişinin yararlanması planlanıyor. Okul ve okul dışında tespit edilen bu yaş grubuna giren gençler ve çocuklar da taramalardan geçirilecek.