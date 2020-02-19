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Osmanlıspor çabukluk ve taktik çalıştı

Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor maçının hazırlıklarını çabukluk ve taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Osmanlıspor, Ekol Göz Menemenspor maçının hazırlıklarını çabukluk ve taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.

TFF. 1. Lig’in 23. haftasında Cuma günü sahasında Ekol Göz Menemenspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk çalışmasına geçen mor-sarılılar 5’e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı devam ettirdi.

Tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmayla antrenman son buldu.
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