Başkan Oğuz üniversitelilerle tecrübelerini paylaştı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Tecrübe ve deneyimlerini paylaşarak, soruları cevaplayan Oğuz, gençlerden kendilerine hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşıncaya kadar durmadan yürümelerini istedi.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, “Kariyer Buluşmaları” etkinliği kapsamında Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Oğuz, programda yaptığı konuşmada, gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi.

Başkan Oğuz, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Hedefinizi gözünüze kestirin ve o hedefe kilitlenin ve ulaşana kadar yürüyün.” dedi.

Öğrenci dostu belediye

Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 150 üniversite öğrencisine her ay burs 150 TL burs verdiklerini ve bu sayıyı her sene artırarak devam ettireceklerini söyledi. Oğuz, öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.