​esrastyle.com’dan Mehmetçiğe Anlamlı Bağış

2016 yılından itibaren faaliyette bulunan ve 3-5 gün süreli mini festival niteliğindeki organizasyonlar düzenleyen Insta Event Alışveriş Festivali’nin online satışa yönelik girişimi olarak faaliyete geçirdiği ve moda dünyasına farklı bir boyut getirme hedefi bulunan esrastyle.com, ülke olarak geçirdiğimiz zorlu günlerden dolayı anlamlı bir bağış gerçekleştirecek.

27 Şubat günü Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu şehit olan 34 kahraman askerimiz adına, 3-7 Mart tarihleri arasında yapılan tüm satışlardan esrastyle.com’un geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacak. Türk ulusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü vakıf hizmetleri yoluyla sürdürmek ve güçlendirmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak temel amacına yönelik olarak, Savunma Sanayi şirketleri kurmak ve geliştirme amacı taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılacak bağış ile Mehmetçiğe destek sağlanacak.

Sitesinde anne & bebek, kadın giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta, mücevher, zücaciye, ev dekorasyon, ev tekstili, çocuk giyim gibi geniş bir yelpazeyle hizmet veren esrastyle.com’dan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yapılacak bağış 3-7 Mart tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerin geliri ile sağlanacak.