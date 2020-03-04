Başkentgaz Güvenli Doğal Gaz Kullanımı için Sektör Temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Başkentgaz, paydaşlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak güvenliği artırıyor. Dağıtım şebekesi tesisi, bakım, onarım, teknoloji ve geliştirme faaliyetleriyle abonelerini doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, doğal gazın güvenli kullanımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenli saha denetimleri yapmanın yanı sıra paydaşlarıyla da bilgi paylaşımında bulunuyor. İç tesisat firmalarını, mevzuat ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla 22 Şubat 2020 tarihinde 5. İç Tesisat Buluşması’nda sunumlar gerçekleştirdi.

Denetimler sayesinde karbon monoksit zehirlenmelerinde %90 oranında azalma 5. İç Tesisat Buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkentgaz Ticari Direktörü Faruk Coşkun, Ankara’da 2013 yılından bu yana 200 Milyon Euro değerinde şebeke ve teknoloji yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti. Yatırımların, hizmet kalitesinde gelişimi, abone memnuniyetini, istihdamı ve yaşam kalitesinin yükselmesini beraberinde getirdiğini ifade etti. Ankara’da 2 Milyona yakın abone ve 1 Milyon 850 Bine yakın gaz kullanıcısına güvenli doğal gaz kullanım imkanı sunmaya özen gösterdiklerini açıkladı. Bütün paydaşları da güvenli doğal gaz kullanımı için işbirliğine davet etti. İzinsiz kazı, hatlara müdahale, kaçak kullanımların tespit edilmesi durumunda ACİL 187’ye haber verilmesinin önemini vurguladı.İç tesisatta kullanılan malzemelerin ve işçiliğin mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunun güvenli kullanım açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Başkentgaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner, 2013 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon 200 bin denetim yaptıkları bilgisini verdi. Saha denetimleri sayesinde karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme sayısının 2013 yılına göre %90 oranında azaldığını açıkladı. İç tesisat bütünlüğü konusunda farkındalık oluşturmak için ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Bir binada doğal gaz tesisat yapısı uygun olmayan bir dairenin başka bir daireye veya bütün binaya zarar verebileceğini ifade ederek abonelerin bu konuda doğru yönlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Alt Yapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru, doğal gaz hizmeti verilmesi planlanan ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi verdi. 2019 yılında Ankara’ya toplam 29 bin 371 metre çelik, 388 bin 517 metre de polietilen boru imalatı yapıldığı ve tamamlanan yatırımlarla 7.799 doğalgaz servis kutusu yerleştirildiğini söyledi. 4 Kasım 2019 tarihinde Haymana İlçesinin doğalgaz arzının sağlandığını ifade eden Kuru, Başkentgaz tarafından Haymana’ya toplam 41 bin 760 metre çelik, 29 bin 603 metre de polietilen boru imalatı yapıldığı ve tamamlanan yatırımlarla 527 doğalgaz servis kutusu montajı yapıldığını ifade etti. Kazı izinlerinin Nisan ve Eylül ayları arasında olması sebebi ile başvuruların ve aboneliklerin bu dönemde yapılmasının gaz kullanımına geçilmesi açısından önem arz ettiğini açıkladı. Yeni doğal gaz bağlantısı yapılacak konut ve işyerlerinin, güvenli doğal gaz kullanımı için iç tesisat firmalarına önerilerde bulundu.

Ölçüm Müdürü Adem Aydoğan, doğal gaz kullanım ve ölçüm güvenliği için sayaç seçiminin ve montajının büyük önem taşıdığını belirtti. Dağıtım şirketinin bilgisi ve onayı dışında 3516 sayılı kanun ile korunan ve mülkiyeti dağıtım şirketine ait olan doğalgaz sayaçlarına müdahale edilmesi durumunda doğal gaz kaçağı, buna bağlı olarak yangın ve patlama gibi büyük felaketlerin olabileceğini, sayaçlara zarar verilmesi durumunda ise mevzuat gereği işlem yapıldığını ifade etti. Ayrıca tüketimin doğru ölçülerek abone memnuniyetinin sağlanması için de mülkiyeti müşteriye ait olan iç tesisatların sertifikalı firmalar tarafından standartlara uygun tesis edilmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

Mevzuat ve Yeni Nesil Teknolojiler Karşılıklı Değerlendirildi

Başkentgaz Ticari Direktörü Faruk Coşkun moderatörlüğünde doğal gaz sektöründeki uygulamalar ve düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Makine Mühendisleri Odası tarafından sunulan hizmetler, ulusal yeterlilik sistemi ve nitelikli iş gücünün belgelendirilmesi, mevzuatta iç tesisat işlemleri, iç tesisat firmaları ile paylaşıldı.

Gazbir- Gazmer’in desteğiyle gerçekleşen 5. İç Tesisat Buluşması’nda Gazbir – Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman’ın moderatörlüğünde iç tesisat piyasasında yaşanan teknolojik gelişmeler paylaşıldı. Doğal gaz enerji verimliliği, yapılarda tesisat teknolojisi, iklimlendirme cihazlarındaki teknolojik gelişmeler, dijital proje uygulamaları ve veri güvenliği, 2020 yılı çelik sektörü hedefleri uzmanlar tarafından değerlendirildi. Gazbir – Gazmer Belgelendirme Müdürü Selçuk Ömür, ulusal yeterlilik sistemi ve belgelendirme süreci hakkında bilgi verdi.