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Osmanlıspor taktik çalıştı

Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın taktiklerini çalıştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TFF 1. Lig’in 26. haftasında Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olacak olan mor-sarılılar bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, ısınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan oyuncular 5’e 2 top kapma oyununa geçti.

Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada ve tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılılar antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Barış Zeren katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.  
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