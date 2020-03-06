Osmanlıspor taktik çalıştı

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olacak olan mor-sarılılar bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, ısınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan oyuncular 5’e 2 top kapma oyununa geçti.
Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada ve tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılılar antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Barış Zeren katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz