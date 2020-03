Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi finalde

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi'nin genç öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Atölye öğrencilerinin yazdığı, çektiği, kurguladığı, oynadığı "Fermuar" adlı kısa film Uluslararası Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışmasında finale kaldı.



Çankaya Belediyesi her alanda eğitime ve sanata desteğini arttırarak devam ettiriyor. 2017'de açılan ve kısa sürede birçok ödüllü çalışmaya imza atan Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi'nin genç öğrencileri başarılarına bir yenisini daha ekledi. Atölye öğrencilerinin yazdığı, çektiği, kurguladığı, oynadığı "Fermuar" adlı kısa film Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışmasında finale kaldı. "Kadına Şiddet" temalı yarışmada ilk on film içine kalan yapım, 8 Mart'ta düzenlenecek ödül töreninde büyük ödülü hedefliyor. Senaryosunu atölye öğrencilerinden Mert Arslan'ın yazdığı, İkra Aysıla Yıldız, Aybüke Ergü ve İbrahim Sağlam'ın yönettiği filmde atölyenin kamera önü oyunculuk kursunda eğitim alan Mine Tanyer, Ahmet Demir, Dila Ceylan, Nihan Cura, Mehmet Emin Akdemir, Bilge Ayber ve Başak Susoy rol aldı.



HER YIL BÜYÜYOR

Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen Zülfü Livaneli Sinema Atölyesi, bu yıl farklı dersler ile eğitim yelpazesini genişletiyor. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca süren atölye programında, senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor. Sinema Atölyesi’nde kamera arkasını tüm detaylarla öğrenen kursiyerler için ayrıca, ‘Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi’ de veriliyor.