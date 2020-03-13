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Metro Market 100.000 Maskeyi Alış Fiyatına Satışa Sunuyor

Metro Market, başta maske olmak üzere temel ihtiyaçlara yönelik ürünlerde aldığı tedarik önlemlerine, koruyucu maskeleri alış fiyatından satışa sunarak devam ediyor.

Elif Duman
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Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 1990 yılından günümüze güvenilir alışverişin adresi olan Metro Market, başta maske olmak üzere temel ihtiyaçlara yönelik ürünlerde aldığı tedarik önlemlerine, koruyucu maskeleri alış fiyatından satışa sunarak devam ediyor.

Tüm müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına özellikle belirli ürünlerde kişi başına adet sınırlaması getiren Metro Market, her 1 tüketici için 3 maske alım sınırlaması da yapıyor.

Fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele ettiklerini belirten Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Şu anda gündemde özellikle yoğun ilgi gösterilen ürün gruplarının fiyatlarında bazı spekülasyonların yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Tüketicilerin özellikle maske gibi kritik öneme sahip bir üründen mahrum kalmasını ve fiyat politikaları dolayısıyla mağdur olmasını istemiyoruz. Bu yüzden tedarikçilerimiz ile görüşerek 100.000 adet maskeyi hızlı bir şekilde tedarik ettik ve bugün itibarıyla maskeleri İstanbul’daki mağazalarımızın raflarına alış fiyatımızdan koyduk. 15 Mart itibarıyla da Türkiye’deki tüm mağazalarımıza maske sevkiyatı tamamlanmış olacak. Halk sağlığı için tedarikçi firmalarla irtibata geçerek stoklarımızda sorun olmaması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yeni siparişler sonrası raflara koyacağımız maskeleri de bulunduğumuz bu süreç boyunca müşterilerimize alış fiyatı üzerinden satmayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

İlgili bakanlıkların maske, el dezenfektanı gibi kritik ürünlerin tedarik sürecine ilişkin yönlendirmeleri ve tebliğleri doğrultusunda çalıştıklarının altını çizen Minialai, “Tüketicilerimiz herhangi bir mağduriyet yaşamamak için maske başta olmak üzere; el dezenfektanı, eldiven gibi koruyucu malzemeler için güvenilir adresleri tercih etmeli.” dedi.

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