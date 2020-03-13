Osmanlıspor ara vermedi

İki gün sonra Giresunspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi çalışmalara ara vermeksizin devam etti.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Mor-sarılılarda önceki gün oynanan Eskişehirspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Eskişehirspor maçında kısa süreli forma giyen ve forma şansı bulamayan oyuncular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Dar alanda top kapma oyunuyla devam eden antrenman, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan maçla son buldu.