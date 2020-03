Dostlarımız Karlı ve Soğuk Havalarda Unutulmuyor

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk ve karlı havalarda aç kalmamaları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakmaya devam ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Aynı dünyayı ve yaşam alanını paylaştığımız sevimli dostlarmız için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için başlattığı çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor.

Yemek artıkları değerlendiriliyor

Ekipler, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan can dostlarımızın aç kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de dostlarımıza götürüyor. Mama dağıtımı sırasında dostlarımızın sağlık kontrollerini de yapan ekipler, gerekli gördükleri dostlarımızı tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Aynı dünyayı paylaşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye ekipleriyle birlikte, rutin olarak gerçekleştirilen kontrollere katılıyor. Oğuz da yakından ilgilendiği can dostlarımıza ekiplerle birlikte mama ve yem bırakıyor. Başkan Oğuz, sokakta ve doğada yaşayan sevimli dostlarımızın bizlere Allah’ın emaneti olduğunu belirterek, “Can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Oğuz, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostlarımız için vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, can dostlarımıza yardım ettiklerini söyledi.