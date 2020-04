Geri Dönüşüm İşçilerine Virüs Desteği

ATIĞI KATIK EDENLERE VİRÜS DESTEĞİ

Hayatlarını sokaklardan kazanan geri dönüşümcülere Koronavirüs salgını döneminde şevkat eli uzandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm İşçileri Derneği işbirliğinde binlerce kişiye erzak ve maddi destekte bulundu. Tüm dünyada salgından en ağır darbeyi Atık Kağıt İşçilerinin yediğini belirten Dernek Başkanı Dinçer Mendillioğlu, “Atığı katık yapan arkadaşlarımıza sahip çıkarak, meşruiyet kazandırıldı. Darısı diğer geri dönüşüm işçilerine”dedi.

GERİ DÜNÜŞÜM İŞÇİLERİYLE ZABITA EL ELE

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Koronavirüs salgını döneminde önemli bir işbirliğine imza attı. Başkentte hak sahiplerine 84.960 iaşe, sağlık ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Belediye, hali hazırda kağıt toplayamayan 800 aileye maddi destekte bulundu. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu “Bu çalışmayla belediye sizin, yaptığınız işin zorluğunu biliyor ve tanıyoruz demiştir. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş bu tutumuyla kağıt toplayıcılarının, örnek bir şehir olarak Ankara’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermiş oldu”dedi.

SOKAKLARIN YÜKÜNÜ SIRTLAYARAK ÇEKENLERİZ

Çalışmaların devam edeceğini belirten Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şunları söyledi;

Ankara sokaklarında yıllardır servetimiz olan, fakat toplanılmasında yetersizliklerin görüldüğü geri kazanılabilir ve dönüştürülebilir atıkları gece/gündüz, soğuk/sıcak demeden elleriyle toplayan, onları kaynağında ayrıştıran ve sırtında çekçek ile ayrıştırma tesislerine kadar taşıyarak ekonomimize kazandıran “Atık Kağıt İşçileriyiz.” Her gün binlerce ton atığı geri dönüşüme kazandıran, kazandırırken de doğamızın ve çevremizin gönüllü koruyucularıyız. Yer yer bizlere, “çöpleri dağıtıyorsunuz” şeklinde haklı sitemler edilse de, aslında topladığımız sokaklarınızdan atıklar, kentlerimizin çöp yığınağı olmasını engellemektedir. Bu anlamda her gün topladığımız atıklar, hem ekonomiye hem de ekolojiye doğrudan kazançtır. Bizler de bu kazancı Ankara'mız da her gün sokakların yükünü sırtlayarak çekenleriz.

halkçi belediyecilik, krizde ve salginda görünür!

Çektiğimiz bu yük, seçildiği günden itibaren Ankara'da “Halkçı Belediyecilik” adına güzel şeyleri yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş tarafından da görüldü. Örnek halkçı uygulamalarıyla krizler karşısında öncelikli olarak fakir fukara ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, sağduyulu ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği ve sokaklardan kağıt toplayan emekçilerimiz ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Koronavirüs salgınından en ağır darbeyi yiyen savunmasız, korunmasız Atık Kağıt İşçilerine sahip çıkarak, onları hak ettikleri saygın statüye kavuşturduğu gibi meşruiyet kazanmalarını da sağladı.

Mansur Başkanın yapmış olduğu çalışma, rutin bir belediye yardım faaliyeti değildir. Yapılan şey; yasalarca varlığı kabul edilmeyen, esasında yıllardır meslek olarak insanların yaşamlarını sokaklardan alınteri ile sürdürdüğü "kağıt toplayıcılığının da" bu şekilde tanınmasıdır! Darısı çözüm bekleyen ülkemizde ki yüz binlerce Atık Kağıt İşçisine...

Bu olanlar, Türkiye'de bir ilk ve dünyada da çok örneği olmayan oldukça öznel bir durumdur. Sokaktan kağıt toplayanlara dair böyle bir uygulamanın da ülkemizde başka örneği yoktur! Ankara'da sessiz/sedasız bir elin verdiğini diğer elin görmediği, dağıtımlar yapılırken hiçbir sorun çıkmadığı ve kimsenin incitilmediği “Halkçı Belediyecilik” sergilenmektedir. Bugüne kadar devam eden çalışmalarımız, bugünden sonra da devam edecektir. Koronavirüs salgınından kaynaklı geçici süreyle işlerini kaybeden tüm diğer meslek grupları gibi Atık Kağıt İşçileri de Ankara Büyükşehir Belediyesinden maddi/gıda/iaşe/temizlik/hijyen gibi en temel insani yardımları almaya devam edecektir.

Biliyoruz ki bu zor günler, el ele dayanışma halinde kısa zamanda geçecek ve Ankara’nın geri dönüşüm emekçileri çok daha uygun ve elverişli koşullarda başkentimize yaraşır bir biçimde kayıt altında, sokaklarımızdaki kıymetli maddeleri, atıklarımızı yerinde ayrıştıracak ekonomimize ve ekolojimize katma değer yaratacaktır.

Umuyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bizzat talimatıyla başlayan, Zabıta Daire Başkanlığı ve Atık Kağıt İşçilerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen bu örnek dayanışma, ülkemizin bütün büyük şehirlerinde ve illerinde yankı bulur. Ülkemizde atık toplama faaliyetlerinden geçimini sağlayan 300.000’e yakın aile, Ankara’nın bu örnek ortamını kendi illerinde de yaşayabilir. Sokaklarımız hep birlikte el ele, halkçı dayanışma vizyonuyla sorun olmaktan çıkar, tüm insanlığa yararlı bir çözüme dönüşür. Bu sürecin mimarı başta Sn. Mansur Yavaş’a, Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarına, Zabıta Daire Başkanlığı ve görevli personele teşekkür eder, selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız...