Coronathon Türkiye'de dereceye giren Ankara'lı firmaya ATO'dan ödül

ATO COVİD-19 KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPAN START-UP FİRMAYA ÖDÜL VERDİ.

ATO BAŞKANI BARAN: “GİRİŞİMCİLERİMİZİN POTANSİYELİNİ DAHA İYİ GÖRMEMİZİ SAĞLAYAN BU ETKİNLİKTE, DERECEYE GİREN PROJELER GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT OLDU”

18 NİSAN 2020 - Ankara Ticaret Odası (ATO) koronavirüs salgının ortaya çıkardığı sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan Coronathon Türkiye yarışmasında dereceye giren Ankara ODTÜ Teknokent firması Neoanka’ya ödül verdi. Neoanka Şirketi’nin ortağı ve Genel Müdürü Dr. Osman Dağ, ATO’nun 10 bin TL’lik ödül çekini ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’dan aldı. Baran, Ankara’dan yerli bir firmanın küresel bir soruna çözüm üretmek üzere harekete geçmesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Girişimcilerimizin potansiyelini daha iyi görmemizi sağlayan bu etkinlikte, dereceye giren projeler geleceğimiz için umut oldu” dedi.

Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüse karşı mücadele için bilişim sektörü de harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Coronathon Türkiye ekibi, aralarında Ankara Ticaret Odası’nın da yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla virüs ile mücadeleye destek olacak fikirleri yarıştırdı. Salgının ortaya çıkardığı sorunlara, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi fikirleri ile çözüm üreten 1.500’e yakın girişimcinin yarıştığı etkinlikte 12 proje, ödüle layık görüldü. Bu projeler arasında Ankaralı bir firma, Covid-19 hastalarının takibini yapan, yapay zeka destekli “Özel Doktorum” projesi ile dereceye girdi.

-ÖZEL DOKTORUM PROJESİ’NİN ÜÇ MODÜLÜ

“Özel Doktorum” projesi üç ana modülden oluşuyor. İlk modül, hastalık semptomlarının analizini yaparak Covid-19 pozitif tanı koymasını sağlarken, ikinci modül Covid-19 pozitif olan hastaların takibini yapmayı sağlıyor. Üçüncü modül ise özellikle Covid-19’u olmayan ve pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan hastaların online muayene ile hızlı sağlık hizmetine erişimine imkân tanıyor.

“GENÇ YETENEKLER’DEN YENİLİKÇİ VE YARATICI ÇÖZÜMLER”

ATO Başkanı Baran, insanlık tarihinde ilk defa tüm dünyanın ortak bir düşmanla savaştığını belirterek, Başkent’ten bir firmanın çözümün parçası olarak koronavirüsle mücadele süreci için üç ayrı program üretmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Baran, “Salgına karşı ülkemizin genç yetenekleri, ihtiyacımız olan yenilikçi ve yaratıcı çözümleri ortaya koydular” dedi.

Neoanka Firması’nın ürettiği projenin 1.500’den fazla katılımcının olduğu etkinlikte öne çıktığını hatırlatan Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, Başkent’in bilişim alanında önde olmasından, kıymetli beyinlerimizin tüm dünyayı etkisi altına alan bir soruna karşı çözüm tarafında yer alarak çalışmasından büyük mutluluk duyduk. Bu haber, salgınla mücadele günlerinde bizlere moral oldu” diye konuştu.