Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:26 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:31 TSİ

Ücretsiz izindeki işçiyi çalıştırmak Yasak! Para cezası var

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39.24 TL ücret desteği sağlanacak.
mask

Yeni koronavirüs ( COVİD-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı kolaylaştıran hükmü 29 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile ‘koronavirüs’ kelimesi de ilk kez mevzuata girmiş oldu.

İşçi çıkarmanın 3 aylığına yasaklandığı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetildiği kanunla, birçoğu kamu olmak üzere su borçlarından, çevre temizlik vergisine, hazinenin ve belediyelerin kira alacaklarından orman izin bedellerine kadar 11 kalemde 10 milyar 140 milyon lira tutarında alacak erteleniyor.

Ücretsiz izinli işçiyi çalıştırana idari pazara cezası verilecek

Kanuna göre, işveren 3 ay süreyle işçisini işten çıkaramayacak ancak kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39.24 TL ücret desteği sağlanacak. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiyi çalıştıran işverene idari para cezası verilecek. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatabilecek. Kısa çalışma ödeneğinden uygunluk testi beklenmeden ödemeler gerçekleştirilecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak lisansların geçerlilik süresi bir yıl, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11 Mart-31 Temmuz 2020 aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi 1 Ağustos 2020’e kadar uzatıldı. TOBB’un 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacak.

Bugün 14:26 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürme Kararı Aldı mask
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürme Kararı Aldı
ATO Başkanı Baran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Değerlendirdi mask
ATO Başkanı Baran Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini Değerlendirdi
Dacia’da Mart ayına özel sıfır faiz ve cazip fiyatlar mask
Dacia’da Mart ayına özel sıfır faiz ve cazip fiyatlar
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava! mask
A Milli Takımı Finale Kalırsa Arçelik Televizyonlar Bedava!
Renault’da Mart ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar mask
Renault’da Mart ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon mask
​TEB’den emeklilere 1.250 TL’ye varan promosyon
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor mask
Modern Banyo Tasarımları Ankara'da Üretiliyor
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi mask
Büyükşehir'in destek projelerine bir yenisi daha eklendi
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı mask
Salgında Dayanışmanın 10 Altın Kuralı
ASKİ'den Büyük Hamle mask
ASKİ'den Büyük Hamle
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi mask
Ankara Şehir Hastanesi’nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
Bu grup daha çok risk altında mask
Bu grup daha çok risk altında

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL