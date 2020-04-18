Ücretsiz izindeki işçiyi çalıştırmak Yasak! Para cezası var

Yeni koronavirüs ( COVİD-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayı kolaylaştıran hükmü 29 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile ‘koronavirüs’ kelimesi de ilk kez mevzuata girmiş oldu.

İşçi çıkarmanın 3 aylığına yasaklandığı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetildiği kanunla, birçoğu kamu olmak üzere su borçlarından, çevre temizlik vergisine, hazinenin ve belediyelerin kira alacaklarından orman izin bedellerine kadar 11 kalemde 10 milyar 140 milyon lira tutarında alacak erteleniyor.

Ücretsiz izinli işçiyi çalıştırana idari pazara cezası verilecek

Kanuna göre, işveren 3 ay süreyle işçisini işten çıkaramayacak ancak kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020’den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39.24 TL ücret desteği sağlanacak. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiyi çalıştıran işverene idari para cezası verilecek. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 aylık süreleri 6 aya kadar uzatabilecek. Kısa çalışma ödeneğinden uygunluk testi beklenmeden ödemeler gerçekleştirilecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak lisansların geçerlilik süresi bir yıl, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11 Mart-31 Temmuz 2020 aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi 1 Ağustos 2020’e kadar uzatıldı. TOBB’un 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacak.