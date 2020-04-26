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Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

Halk Ekmek Genel Müdürü’nün aldığı 45.000 TL’lik maaştan dolayı siyasiler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Mansur Yavaş tarafından dün açıklanan “6 Milyon Tek Yürek Oluyor, İftar Sofrasında Buluşuyor” kampanyasına Murat Ilıkan’dan sert tepki geldi. Ilıkan, hayırlı bir işin kampanyasını kullanarak siyasi kariyer planı yapan Yavaş için “samimiyet sınavında kalıyor” çıkışında bulundu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Mansur Yavaş tarafından açıklanan “Bir İftar da Benden” kampanyasına tepki gösterdi. Ilıkan, Halk Ekmek Genel Müdürü’nün 45.000 TL maaş aldığını söyleyerek, kampanyaya göre bu maaşın 3.000 iftar ettiğini iletti. Ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayırlı bir işin kampanyası üzerinden siyasi kariyer planı yaparak samimiyet sınavından kaldığını ekledi.

Halk Ekmek Genel Müdürü’nün aldığı 45.000 TL’lik maaştan dolayı siyasiler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Mansur Yavaş tarafından dün açıklanan “ 6 Milyon Tek Yürek Oluyor, İftar Sofrasında Buluşuyor” kampanyasına Murat Ilıkan’dan sert tepki geldi. Ilıkan, hayırlı bir işin kampanyasını kullanarak siyasi kariyer planı yapan Yavaş için “samimiyet sınavında kalıyor” çıkışında bulundu.

Halk Ekmek Müdürü’nün 1 Maaşıyla 3.000 Kişiye İftar Verilebilir

Mansur Yavaş’ın açıkladığı “6 Milyon Tek Yürek Oluyor, İftar Sofrasında Buluşuyor” kampanyası iftarver.com üzerinden yürütülüyor. Burada bir kişilik iftar paketi 15.00 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu vasıtayla; eğer Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü 1 aylık maaşını bu kampanyaya yatırırsa; toplam olarak 3.000 kişiye iftar verilebiliyor.

Türkiye’de tüm Belediyelere ait Halk Ekmek firmalarının genel müdürlerinden daha çok miktarda maaş alan Mızrak; bizzat Mansur Yavaş tarafından göreve getirilmiş bir isimdi.

Hayırlı Bir İşin Kampanyasından Siyasi Kariyer Planı Yapıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte; yine hayırlı bir işin kampanyasını yürüttüğünü açıklayarak siyasi kariyer planını yapmaya devam etti. Konu; Mansur Yavaş’ın böyle bir kampanya yapması değil, Konu; böyle bir kampanya yapan kişinin, Ankara halkının haklarıyla alınan vergilerin, Halk Ekmek Genel Müdürü’ne 45.000 TL maaş olarak dönmesi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve siyasetçi; Mansur Yavaş’a böyle bir kampanya düzenlemeden önce, halkın hakkı olan paraları yandaşlara aktarmaması; halka karşı tamamen şeffaf olması noktasında tepki gösterdi.

Mansur Yavaş Kırılması Zor Bir Rekor Altına İmza Attı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın açıklamalarının ardından Halk Ekmek Genel Müdürü’nün maaşı merak konusu oldu. Bu anlamda, Mansur Yavaş’ın kırılması oldukça zor bir rekor altına imza attığı ortaya çıktı.

Kısa süre önce Başkan Yavaş tarafından göreve getirilen Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak’ın Mart ayı maaşının 42.666, Nisan ayı maaşının ise 45.333 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Fahiş maaş olayının sonrasında istifasını açıklayan Mızrak’ın istifa etmeden önce de yakın çevresine unvan dağıttığı tespit edildi.

Mızrak istifa ederken, sekreteryasına bakan ve yine kısa süre önce şoför olarak yanına aldığı teknik personellere unvan verdi. Bunun sebebinin ise; kendinden sonra göreve gelecek olan genel müdürün, bu 2 ismi herhangi bir yere sürememesi olarak iddia edildi.

Bugün 14:13 TSİ - Belediyeler

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