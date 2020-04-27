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İçişleri Bakanlığı açıkladı: “Provokatif korona virüs paylaşımları yapan 402 kişi yakalandı”

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 402 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda korona virüs salgını çerçevesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 402 kişinin yakalandığını bildirdi. Bakanlık paylaşımında, “ Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Korona virüs paylaşımları yapan; 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı” notu düşüldü.

Bugün 14:15 TSİ İHA Ankara- Gündem

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