Kahramankazan Haber 2020 - Ankara Kahramankazan Belediyesi Haberleri. Kahramankazan son haberler Ankara haber sitemizde bulunmakta olup doğru ve tarafsız habere yer vermekteyiz. Kahramankazan ilçesi Ankara’ya 47 kilometrelik bir mesafeye konumlanmış bir ilçe olup 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra ismi değiştirilmiştir.

Kahramankazan ilçesi 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında 9 adet vatandaşını kaybetmiş olup bu neden ile de yönetim tarafından resmi olarak ismi Kahramankazan İlçesi olarak değiştirilmesi istenmiştir. Kahramankazan ilçesinde çok sayıda ören yeri bulunmakta olup birçok tarihi ve arkeolojik kazı burada yapılmaktadır. İlçeye bağlı olan tüm mahallelere dair güncel haberler Kahramankazan haber kategorimizde bulunmaktadır. İlçenin; Asarkaya ve Bitik Höyüğü olarak isimlendirilen iki mahallesine dair yapılan tüm arkeolojik araştırmalara yönelik haberler de sitemizde yer almaktadır.

Kahramankazan İlçesine Ait Haberler

Kahramankazan; Ankara’nın ilçeleri arasında yer almakta olup nüfusu yaklaşık 55 bin kişiden oluşmaktadır. Erkek ve kadın nüfusunun nerede ise eşit olduğu bu ilçenin yüzölçümü ise 560 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Kahramankazan haberleri sitemizde en güncel hali ile bulunmakta olup ilçeye dair tüm haberlere yer verilmektedir. Kahramankazan ilçesine ait güncel haber başlıklarımız şu şekildedir;

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Kahramankazan İlçesi Hakkında Tarafsız Haberler

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