Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a hitaben yazdıkları mektup da ABD’li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a teslim edildi” ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a yazdığı mektup Büyükelçi Serdar Kılıç’a teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a yazdığı mektubu ABD’li yetkililere teslim etmek üzere Serdar Kılıç’a teslim edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz