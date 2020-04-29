Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a yazdığı mektup Büyükelçi Serdar Kılıç’a teslim edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumların yanı sıra Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’a hitaben yazdıkları mektup da ABD’li yetkililere ulaştırılmak üzere Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a teslim edildi” ifadelerine yer verdi.