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Bugün 18:00 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 382 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382,20 liradan, 2 bin 517 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 538 liradan, 348,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,40 liradan, 2 bin 460 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 480 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

Bugün 18:00 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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