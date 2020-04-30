10 yıl önce bugün neler oldu ?

“22 ÜLKE İLE TİCARETİMİZ YÜZDE YÜZ ARTTI”

Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında Türk ekonomisinden güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNDE 4 TAHLİYE

Münevver Karabulut cinayeti davasında tutuklu yargılanan Mehmet Nida Garipoğlu, Ahmet Batur, Mehmet Karakayalı ve Habip Kurt’un tahliyesine karar verildi.

Acılı baba Süreyya Karabulut, tahliye kararlarını eleştirerek, "Herkes Türk adaletini gördü" dedi.

Adana’da semt pazarında çıkan silahlı kavgada küçük bir çocuğun yaralanması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Semt pazarında tezgâhları karşılıklı bulunan ve biber satan iki esnaf arasında fiyat konusunda tartışma çıktı. Komşusunun fiyatı düşük tutmasına sinirlenen esnaf önce komşu esnafa saldırdı ardından da silahını ateşledi. Kurşunlardan biri 8’inci sınıf öğrencisi Ahmet Güçlü’ye diğeri de esnafa isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralanan çocuk ve pazarcı tedavi altına alındı.

ERGUVAN ŞENLİĞİ TÖRENLERLE KUTLANDI

Bursa’da merkez Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 465. Erguvan şenliği coşkulu bir törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenlerde mehter takımı eşsiz bir konser verdi.

İzleyenlere lokma ikram edildiği törene eşi ile birlikte katılan Belediye Başkanı temsili olarak erguvan ağacı dikti.

HOLLANDA MİLLİ RENGİ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Her yıl 30 Nisanda Hollanda’da kutlanan Kraliçe günü, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Hollanda’nın milli portakal rengi tüm ülkeyi baştan başa kapladı.Portakal rengi kıyafetlerini giyen Hollandalılar sokaklara akın etti; ünlü Dam meydanında insan seli oluştu.

Amsterdamlılar bu günde kentteki su kanallarında teknelerle turlar atarak geleneklerini sürdürdü.