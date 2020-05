Ankara ve Türkiye'de hava durumu

Ankara 5 günlük hava durumu şöyle;

9 MAYIS CUMARTESİ 4 °C / 19 °C Parçalı Bulutlu

10 MAY PAZ 5 °C / 21 °C Az Bulutlu

11 MAY PZT 9 °C / 24 °C Az Bulutlu

12 MAY SAL 11 °C / 29 °C Parçalı Bulutlu

13 MAY ÇRŞ 11 °C / 25 °C Parçalı Bulutlu

Yurt genelinin Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis, Ş. Urfa, Mardin ve Batman çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ankara ve Ttürkiye'de hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana:Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum:Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20