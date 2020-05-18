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Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu mu?

Ankara'da Okulların ne zaman açılacağı Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağı tarihi verdi. İşte okulların açılacağı tarih...
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Ankara'da Okulların ne zaman açılacağı Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağı tarihi verdi. İşte okulların açılacağı tarih...

Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? İşte Okulların açılma tarihi belli oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile bir çok merak edilen sorular cevap buldu. Ankara ve Türkiye'de okulların ne zaman açılacağı konusunda Tüm velilere tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında;  Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.

Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz.

Bugün 22:01 TSİ Ankara- Eğitim

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