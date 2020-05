Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu mu?

Ankara'da Okulların ne zaman açılacağı Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından okulların açılacağı tarihi verdi. İşte okulların açılacağı tarih...

Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? İşte Okulların açılma tarihi belli oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile bir çok merak edilen sorular cevap buldu. Ankara ve Türkiye'de okulların ne zaman açılacağı konusunda Tüm velilere tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında; Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

