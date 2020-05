Dikkat Ankara'ya bugün ve yarın için kritik uyarı!

Ankara Metoroloji genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporları duyuruldu. Bayram öncesi olan 20-21 Mayıs 2020 günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bayramda ise 23-24 Mayıs 2020 tarihinde ise gürültülü sağnak yağışlı olması bekleniyor. Buna göre 5 günlük hava durumu şöyle;

20 MAYÇARŞAMBA 15 °C / 34 °C Sıcak

21 MAY PRŞ 17 °C / 34 °C Parçalı Bulutlu

22 MAY CUM 15 °C / 24 °C Parçalı Bulutlu

23 MAY CTS 7 °C / 20 °C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

24 MAY PAZ 8 °C / 17 °C Parçalı Bulutlu

Ankara'da, 20-21 Mayıs 2020 tarhinde kronik hastalığı olanlar ile çocuk ve yaşlılara, yaşanacak sıcak hava sebebiyle dikkatli olmaları ve dışarı çıkmaları halinde uyarılara riat etmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, Ankara'da son 5 günlük hava tahmininde en yüksek hava sıcaklığı 35 derece olacağı ve bu durumun önceki yıllar ile kıyaslandığında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi.

Ankara, Eskişehir, Kırıkkale bölgesindeki sıcak hava dalgasının, yarın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

20 ve 21 Mayıs'ta vatandaşlarımızın özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar ile çocuk ve yaşlılar, aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli bulunmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneş altında bulunmamaları, sağlıkları açısından öneli olduğu belirtildi."

"22 Mayıs Cuma gününden itibaren ise bölgemizin tüm kesimlerden başlayarak serin ve gültülü sağnak yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşerek mevsim normallerine ineceği ve vatandaşların dışarda şemsiye ile tedbirli olmaları belirtildi.

23 ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ise bazı bölgelerde yağmurun devam edeceği havanın bulutlu ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Tarım işçileri ve hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak için uyanık olmaları konusunda uyarıldı.