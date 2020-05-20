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Dikkat Ankara'ya bugün ve yarın için kritik uyarı!

Ankara'da kronik hastalığı olanlar ile çocuk ve yaşlılara, bugün ve yarın yaşanacak sıcak hava sebebiyle dikkatli olmaları uyarısı yapıldı
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Ankara Metoroloji genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporları duyuruldu. Bayram öncesi olan 20-21 Mayıs 2020 günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bayramda ise 23-24 Mayıs 2020 tarihinde ise gürültülü sağnak yağışlı olması bekleniyor. Buna göre 5 günlük hava durumu şöyle;

20 MAYÇARŞAMBA    15 °C / 34 °C Sıcak
21 MAY PRŞ                17 °C / 34 °C Parçalı Bulutlu
22 MAY CUM               15 °C / 24 °C Parçalı Bulutlu
23 MAY CTS                  7 °C / 20 °C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
24 MAY PAZ                   8 °C / 17 °C Parçalı Bulutlu

Ankara'da, 20-21 Mayıs 2020 tarhinde kronik hastalığı olanlar ile çocuk ve yaşlılara, yaşanacak sıcak hava sebebiyle dikkatli olmaları ve dışarı çıkmaları halinde uyarılara riat etmeleri istendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, Ankara'da son 5 günlük hava tahmininde en yüksek hava sıcaklığı 35 derece olacağı ve bu durumun önceki yıllar ile kıyaslandığında Mayıs ayında  ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi.

Ankara, Eskişehir, Kırıkkale bölgesindeki sıcak hava dalgasının, yarın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

20 ve 21 Mayıs'ta vatandaşlarımızın özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar ile çocuk ve yaşlılar, aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli bulunmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde güneş altında  bulunmamaları, sağlıkları açısından öneli olduğu belirtildi."

"22 Mayıs Cuma gününden itibaren ise bölgemizin tüm kesimlerden başlayarak serin ve gültülü sağnak yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşerek mevsim normallerine ineceği ve vatandaşların dışarda şemsiye ile tedbirli olmaları belirtildi.

23 ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ise bazı bölgelerde yağmurun devam edeceği havanın bulutlu ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Tarım işçileri ve hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak için uyanık olmaları konusunda uyarıldı.

Bugün 04:11 TSİ Ankara- Gündem

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