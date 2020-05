Çubuk'ta halk sağlığı için yoğun mesai

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında Çubuk ilçesinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çubuk'ta bulunan kamu kurum kuruluşları ile cadde ve pazar yerleri dezenfekte edilirken, ilçe ilçe dolaşan Ankara Zabıtası da çarşı ve pazarlarda vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak, maske dağıttı.

Hem merkezde hem de ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde de Sağlık İşleri, Kent Estetiği ve Zabıta Daire Başkanlıkları ekipleri ile üç yönlü çalışma gerçekleştirdi.

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE MASKE DAĞITIMI

Kent Estetiği ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere caddeler, pazar yerleri ve halka açık alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Ankara Zabıtası da vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, kamu kurumları özellikle de pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN YOĞUN MESAİ

Büyükşehir Kent Estetiği ve Sağlık İşleri ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere Çubuk ilçesinin dört bir yanında dezenfeksiyon ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ya da ziyaret ettiği Çubuk Kaymakamlığı, Adliye Binası, Halil Şıvgın Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun mesai harcadı. Kamu çalışanlarının odaları, yer zeminleri, merdiven korkulukları ve kapı kolları dezenfekte edilirken, ekolojik atomizer araçlarıyla da binaların çevresi dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.

Çubuk ilçesinin cadde ve sokakları ise Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından su tankerleriyle yıkanarak, temizlendi.

İLÇELERDE DE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

Ankara merkez başta olmak üzere ilçelerde de esnaf ve vatandaşa maske dağıtımına aralıksız devam eden Ankara Zabıtası, Çubuk’ta da bu desteğini sürdürdü.

Çubuk Kapalı Pazar alanında esnaf ve vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

“Salgın sürecinden itibaren Başkent'in her ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyacı olan her meslekten esnafa ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte, bu hafta da Çubuk ilçemizde esnafımızın ve vatandaşımızın yanında yer aldık. Çalışmalarımız kapsamında Çubuk’un cadde ve sokaklarını sabunlu suyla yıkama çalışmamız oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon ve maske dağıtımı yaptık. Zorlu sürecin sonunda çifte bayram kutlayacağımızı umut ediyoruz.”

İlçe halkı ve esnafı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile maske dağıtımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve ekiplere teşekkür etti.