21 MAYIS 2020- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz yılın ortalarında başlattığı faiz indirimlerine tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid- 19 salgın sürecinde de kesintisiz devam ettiğini belirterek “Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam kararı pandemi sürecindeki piyasalar için aşı oldu” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendirdi

ATO Başkanı Baran, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun Nisan ayındaki son toplantısında 8,75 düzeyine indirdiği faiz oranını bugünkü toplantısında 50 baz puan düşürerek 8,25’e çekmesini yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi.

Merkez Bankası’nın 2019 yılının Temmuz ayından bu yana başlattığı faiz indirimlerine pandemi sürecinde de devam ederek politika faiz oranını toplam 1.575 baz puan düşürüp yüzde 24’ten yüzde 8,25’e çekmesinin piyasalara likidite sağlamak açısından önemine dikkat çeken Baran, salgın döneminde üretim ve ticaretin kesintisiz devam etmesinin ekonomimiz için pandemi sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde fark yaratacağını belirtti.

Baran şunları söyledi: “Hükümetimiz pandemi sürecinde tüccarın, esnafın ve sanayicinin likidite ihtiyacını karşılamak için tüm imkânlarını seferber etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine kararlılıkla devam etmesi yeni normalleşme sürecinde istikametini dünya ligine çevirmiş ülkemizi yatırım, üretim, ticaret yapanın adresi haline getirecek. Ekonominin kademeli şekilde normalleşmesiyle bir yandan arz diğer yandan talep güçlenecek. Hükümetimizin üretim seferberliğini başlattığı bu dönemde faizde indirime devam kararı piyasalar için aşı olmuştur.”

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