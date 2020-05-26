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Yargıtay’dan Haftalık İzinlerle İlgili Emsal Karar

Hafta tatili bölünerek kullandırılmaz. Bu kapsamda hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılacaktır.
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Yargıtay’dan Haftalık İzinlerle İlgili Emsal Karar

Özel sektör çalışanları için son derece sorun olan haftalık izin konusu özellikle bazı işverenler tarafından yarımşar gün haftalık izin verilmesi ile tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu tartışmalar sürerken, Yargıtay’dan ise konuyla ilgili emsal niteliği taşıyacak bir karar alındı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendirecek haftalık izin konusunda içtihat metni özelliği taşıyan bir karar alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık iznin 24 saatten az olamayacağına ve aynı zamanda da biriktirilip izinle telafi edilmeyeceği yönünde karar verdi.

İşçinin Açtığı Dava Emsal Oldu

Bir ilaç firmasında çalışmakta olan işçi 8 yıldır çalıştığı işyerinden işten çıkarıldı. Bu durumda haksızlığa uğradığını düşünen işçi, İş Mahkemesine başvuru yaptı ve fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücretinin ve gece çalışma mesai ücretlerinin de ödenmesini talep etti.

İşçinin haftada 7 gün çalışmasını gerekçe yaparak mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı ise işveren temyize götürdü. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise bu durumda haftalık izinlerle ilgili önemli bir karara varmış oldu.

Haftalık İzinde En Az 24 Saat Kuralı

Ankara İş Hukuku Emsal olan İlgili kararda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesine atıfta bulunularak haftalık iznin 24 saat olarak belirlendiği söylendi ve şu ifadelere yer verildi; “Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi halinde, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullanılmasından söz edilmez.

Hafta tatili bölünerek kullandırılmaz. Bu kapsamda hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılacaktır.

Somut uyuşmazlıklarda dava dilekçesi incelendiğinde davacı, işçinin hafta tatilinde çalışma şekline dair herhangi bir açıklama yapmazken, dilekçede normal mesainin haftanın 6 günü olduğu ifade edilmiştir. Davacı işçinin davalıya ait iş yerinde haftanın 7 günü çalışmadığı anlaşılmakta, kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yargıtay’ın almış olduğu karar sadece söz konusu davayı açmış işçiyi değil, aynı zamanda milyonlarca işçiyi de ilgilendiriyor. Özel sektörde çalışma saatleri ve izin konusu sürekli tartışmalara neden olurken, ilgili davada karar işverenin lehine çözümlenmiş olsa da haftalık izin konusunun yasal şartlarının ne olduğuna dair açıklık getirmiştir. Bu nedenle İlgili karar iş davalarında ve Avukat için emsal niteliğinde.

Bugün 20:49 TSİ Ankara- Hukuk

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