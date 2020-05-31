ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da da, milyonların yüreğini yakan bir olay yaşandı. 20 yaşındaki gencin çaresiz hayatı herkesi gözyaşına boğdu. Annesi sebebiyle oldukça zor zamanlardan geçen ve genç yaşında hayatın tüm yükünü üstlenen Uğurcan, babasını bulmak için büyük çabalar sarfederken; büyük hayal kırıklığına uğradı. Ülke genelinde ses getiren bu olay, sosyal medyada da büyük gündem oluşturdu.

Kardeşi Emirhan ile birlikte henüz çocuk yaşlardayken yetiştirme yurduna giren ve orada büyüyüp bu yaşlara gelen Uğurcan, annesi tarafından alındı. Sonrasında ise hayatın tüm zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. İki kardeşini ve babasını bulmak için Esra Erol'da programına katılım gerçekleştirdi.

Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!

Nüfusta babaları olarak görünen Ali Celepoğlu'nu aramak için programa katılan Uğurcan, yapılan DNA testiyle hayatının en büyük şokunu yaşadı. Annesi Nargüzel Celepoğlu'nun verdiği bilginin yalan olduğunu öğrendi. Çünkü babası Ali Celepoğlu çıkmadı. Ali Celepoğlu, çocuklarının babası olmadığını iddia etmişti. Bu ad yayında Nargüzel Celepoğlu tarafından yalanlanmıştı. DNA testinin sonucunu öğrenen Uğurcan'ın gözyaşları yürek yaktı. Türkiye, Uğurcan ile annesini izlerken sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yürekleri sızlattı.

Uğurcan’ın babasını bulup bulmayacağı bilinmezken, henüz bu yaştaki gencin hayatta böyle zorluklarla karşılaşmasının adaletsizlik olduğu söylendi. Uğurcan’a çok sayıda yardım eli uzanırken, gencin tek amacının babasını bulmak olduğu için bu yardımları reddettiği de öğrenildi.

Babasının bulunması için sosyal medyada resmen seferberlik başlatıldı

Esra Erol’un dahi gözyaşlarına boğulduğu bu olayın sonucunun ne olacağı, Uğurcan’ın babasını bulup bulamayacağı bilinmiyor. Bu noktada tüm oklar anneye çıkarken, anne de babasının kim olduğunu bilmediğini açıklayarak Uğurcan’a bir şok daha yaşattı. Uğurcan’ın annesine bakarken inen gözyaşları stüdyoda büyük yankı uyandırırken, babasının bulunması için sosyal medyada resmen seferberlik başlatıldı.

Baba sevgisi görmediğini, bir kez dokunmak istediğini hıçkırıklar içinde anlatan Celepoğlu ile ilgili tüm gelişmeler, ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.