Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,91’lik yükselişle başladı. Endeks, 960,54 puan puanlık artışla 106 bin 481,02 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,95 değer kazandı.

(İHA)