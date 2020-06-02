İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan, 7,5760alınan euro ise 7,5780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,59 liradan satılmıştı.
Bugün 09:21 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,8060 liradan, euro ise 7,5780 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz