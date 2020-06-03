Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da meydana gelen kan dondurucu olay herkesin tüylerini ürpertti. Manisa’da oturan ve yaşadığı ilde cani bir şekilde öldürülen 22 yaşındaki talihsiz genç Özcan Eren cinayetiyle ilgili ortaya çıkan gelişmeler kan dondurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’da bu kez yaşananlar kan dondurdu. Bu güne kadar binlece cinayet vakalarının meydana geldiği Müge Anlı’da bu kez yaşanan cinayetin detayları duyanların keşke duymasaydım demesine sebebiyet verdi. Manisa'da yer alan Soma ilçe sınırlarında oldukça cani bir cinayete kurban giden 22 yaşındaki Özcan Eren'in öldürülmesiyle ilgili detaylara yönelik bilgi veren Müge Anlı, izleyenlerin kanını dondurdu.

Özcan Eren’in yaşamış olduğu Manisa şehrinde bir anda ortadan kaybolmasının hemen ardından en son görüştüğü kişi olan veteriner hekim Mehmet Tahta tarafından oldukça acımasız bir cinayete kurban gittiğiyle ilgili bilgi aktarımında bulunan 22 yaşındaki Özcan Eren’in cinayetindeki olan tüm gelişmelerin ayrıntılarını Müge Anlı, teker teker açıkladı.

Cinayetle ile ilgili itirafta bulunan cani katil zanlısı veteriner Mehmet Tahta, öldürülme nedenini açıklarken sanki kendisi öldürmemişçesine gayet soğukkanlı bir şekilde şu konuşmayı yaptı; “Bana kötü kokuyorsun dedi. Aramızda kavga çıktı. Bana ve aileme küfür etti. Ben de öldürdüm.”

Evet, evet yanlış duymuyorsunuz Mehmet Tahta’nın 22 yaşındaki genç delikanlıyı öldürme nedeni ‘kötü kokuyorsun’ demek oldu. İşlediği cinayetin ardından yaptığı caniliği de kan dondurucu bir şekilde anlattı. Bu korkunç olayı rahat rahat anlatan Mehmet Tahta, cesedi alıp kendi çalıştığı muayenehanesinin bodrum katına götürdüğünü ve orada parça parça kestiğini söyledi.

Müge Anlı’da 30 Mart'ta Yaşananlar

Müge Anlı'da bugün Nuri Eskivar ile açılış yapıldı. Kayıp olan kardeşi Firdevs Eskivar'ı aramak için gelen Nuri Eskivar'ın olayının hemen ardından Özcan Eren olayı ele alındı. Mehmet Tahta'nın haftasonu yaptığı cinayet itirafıyla ilgili detayları paylaşan Müge Anlı, bunun sonrasında Tuğba Özbek'in öz babasını arama olayını ve Zehra Topdağ'ın cinayetini ele aldı. Reklamsız 2 saat 14 dakika boyunca devam eden Müge Anlı 30 Mart 2020 bölümüne anlık olarak Youtube üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.