Çankaya Belediyesi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip koronavirüsü 11 Mart’ta ‘pandemi’ ilan etmesinin ardından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sıkı denetim yaptı. Ülke genelinde her alanı etkileyen salgın hastalık sürecinde yaklaşık 12 bin denetim gerçekleştirildi.

Çankaya Zabıtası salgın hastalık sürecinde yoğun mesai yaptı. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen salgın hastalık sürecinde denetimlerini pazaryerleri, bakkal, market, kuruyemişçi, pastane, fırın gibi gıda satışı yapılan işletmelerde yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, sadece Mayıs ayında toplam 2 bin 313 denetim işlemi yaptı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 11 bin 786 denetim işlemi yapan Çankaya Zabıtası, bu aylarda vatandaşlardan gelen 3 bin 668 şikayeti değerlendirdi. Vatandaşların sebze meyve alışverişlerini yaptığı pazaryerlerinde, pazar esnafını maske ve mesafe konusunda sık sık denetleyen Zabıta ekipleri, Mayıs ayı boyunca bin 241 Pazar denetimi gerçekleştirdi.

Salgın hastalık döneminde uzun süre kapalı kalan ve 11 Mayıs itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlerde de denetimlerini sürdüren Çankaya Belediyesi, 56 işletmede denetim yaptı. Bu işletmelerden 20’sine uygunluk verip, 23’üne ihtarda bulunurken, 1’ine idari yaptırım tutanağı 12’sine de durum tespit tutanağı düzenledi.

SAĞLIĞI TEHDİDE TOLERANS YOK

Çankaya Belediyesi Zabıta ekiplerinin pandemi boyunca rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlerin üstüne çıkarak halk sağlığı için daha fazla sayıda denetim yaptığını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığını tehdit eden her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve belediye olarak bu durumu kararlılıkla önlediklerini belirtti.

Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını dile getiren Alper Taşdelen, “Zabıta ekiplerimiz hepimizi her alanda fazlasıyla etkileyen salgın sürecinde de 7/24 her saat görevinin başında oldu. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak faaliyette bulunanlara asla tolerans göstermeme konusundaki kararlılığımız daima sürecek” diye konuştu.