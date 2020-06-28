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28 Haz 2020 - 21:04- Eğitim G: 28 Haz 2020 - 21:08

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM, YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı
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ÖSYM, YKS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı

ÖSYM SORU VE CEVAPLAR::: TIKLAYINIZ

28 Haz 2020 - 21:04 AA Ankara- Eğitim

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