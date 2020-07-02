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02 Tem 2020 - 12:59- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 14:16

Sincan Belediyesi, müziğe gönül veren gençler için kolları sıvadı - Ankara

Sincan Belediyesinden sanata ve sanatçıya verdiği desteği bir kez daha gösterdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan Belediyesinden sanata ve sanatçıya verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Lale Meydanı’nda bir alan amatör müzisyenler için ayrıldı, o bölgeye grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlenerek cephe iyileştirme çalışması yapıldı, cephenin bir bölümünde “Sincan’da Sanat Var” yazısı yazılarak sanat köşesi oluşturuldu. Müziğe gönül veren vatandaşlar artık o alanda sanatlarını icra edebilecek.

Sincan Belediyesi gençlerin sanatla buluşması için adeta köprü vazifesi görüyor.

Gençlere e-konservatuvar ile evden müzik dersi alma fırsatı sunan Sincan Belediyesi, müziğe gönül veren gençler için de kolları sıvadı.

Lale Meydanı’ndan Müzik Sesleri Yükselecek

Sokaklarda, metrolarda müzik yapan gençler için Lale Meydanı’nda özel bir alan belirlendi. Sincan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekiplerince o alana grafiti ile çeşitli müzik figürleri işlenerek cephe iyileştirme çalışması yapıldı, cephenin bir bölümünde “Sincan’da Sanat Var” yazısı yazılarak sanat köşesi oluşturuldu. Artık amatör müzisyenler burada enstrüman çalabilecek, şarkı söyleyebilecek. Lale Meydanı müzikle farklı bir atmosfere bürünecek. Kendilerini ve müziklerini tanıtmak isteyen amatör sanatçılar burada buluşabilecek. Sincanlıların yoğun ilgi gösterdiği alan, fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çekilmek için alana geldiği gözlemlendi.

Ekipler daha önce de grafiti ile dikkat çekici bir mesaj vermiş, “Sağlığın için, sevdiklerin için evinde kal Sincan” yazısı paylaşarak koronavirüs tehlikesine dikkat çekmişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan’da her kesimin mutluluğunu düşünen bir belediye var. Hizmeti çeşitlendirerek her alana yaymak için gece gündüz gayret ediyoruz. Gençlerimize müzik yapmak için kazandırdığımız alan hem Lale Meydanı’nın çehresini değiştirdi, hem de gençler için bir fırsat oldu. Sanatın her dalını Sincan’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.
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02 Tem 2020 - 12:59 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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