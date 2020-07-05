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05 Tem 2020 - 19:28- Sağlık G: 05 Tem 2020 - 19:40

Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben, artış eğiliminde! İşte Yeni Vaka Sayısı - Ankara

Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu. Son 24 saatte 1188 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 180 bin 680 oldu.

Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben, artış eğiliminde! İşte Yeni Vaka Sayısı - Ankara

Bakan Koca: "Yoğun bakım hasta sayımız yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

Sağlık Bakanı Koca: "Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır."

05 Tem 2020 - 19:28 Ankara- Sağlık

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