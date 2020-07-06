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06 Tem 2020 - 20:23- Ekonomi G: 06 Tem 2020 - 20:30

BES Birikim Hesaplama ile Geleceğinizi Planlayın

Bireysel emeklilik hesaplama ile ilgili bilgi edinmeden önce “BES nedir?” sorusuna cevap vermek gerekiyor. BES olarak kısaltılan bireysel emeklilik sistemi, kısaca özel emeklilik sistemi olarak tanımlanabilir.

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BES Birikim Hesaplama ile Geleceğinizi Planlayın

2003 yılında hayata geçen bireysel emeklilik sistemi, çalışırken sahip olduğu yaşam standartlarını emeklilikte de sürdürmek isteyenlerin tercihi oluyor. 2013’te başlayan devlet katkısı ile bireysel emeklilik, birikim yapmanın da en ideal yollarından biri olarak biliniyor. Siz de geleceğiniz için birikim yapmaya şimdiden başlayabilir, BES birikim hesaplama araçlarıyla kendiniz için en doğru bireysel emeklilik planını seçebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Nedir?

Bireysel emeklilik hesaplama ile ilgili bilgi edinmeden önce “BES nedir?” sorusuna cevap vermek gerekiyor. BES olarak kısaltılan bireysel emeklilik sistemi, kısaca özel emeklilik sistemi olarak tanımlanabilir. Sistemin amacı, katılımcıların aktif çalışma hayatları boyunca yaptıkları birikimleri uzun vadeli yatırımlara dönüştürmek ve emeklilik döneminde ekstra gelir elde etmelerini sağlamak. BES istatistiklerine göre günümüzde milyonlarca kişi, bireysel emeklilik sistemine katılarak gelecekleri için yatırım yapıyor. Her katılımcı sisteme aylık kazancı ve birikim beklentileri çerçevesinde dahil olabiliyor. BES hesaplama aracı ile aylık katkı payı ve birikim hedefiniz üzerinden kendi emeklilik planınızı oluşturabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

Geleceğe dair birikim hedeflerinizi nasıl hayata geçirebileceğinizi merak ediyorsanız BES birikim hesaplama aracını kullanabilirsiniz. BES hesaplama aracını kullanmak için öncelikle yaşınızı girmeniz ve emekli olmayı planladığınız yaşı belirlemeniz gerekiyor. BES emekliliği için hedeflediğiniz yaş, SGK’dan emekli olacağınız yaştan bağımsız olarak en az 56 olabilir. Ödeme sıklığınızı aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık olacak şekilde belirleyebilirsiniz. Kazancınıza göre katkı tutarınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Tabii bu tutarın aylık 249 TL’den büyük olması gerektiğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.  Yıllık katkı payı artış oranını da en fazla %5 olacak şekilde, yine kendiniz seçebilirsiniz. Sisteme girerken isteğe bağlı olarak başlangıç katkı tutarı yatırabilirsiniz. Tüm bu bilgileri BES hesaplama aracına girerek birikimlerinize yön verebilirsiniz.

BES hesaplama işlemi sonucu emeklilik döneminde ulaşacağınız tahmini birikim tutarınızı öğrenmeniz mümkün. Bu tutar; düzenli katkı payı ödemenize, fon tercihlerinize, yatırımlarınızdan elde ettiğiniz getirilere, BES kesintisi tutarına ve enflasyon oranlarına göre değişiklik gösterebilir. Birikim tutarınızı hesapladıktan sonra bu tahmini tutarı, emeklilik gelir planlarına aktararak alabileceğiniz düzenli emekli maaşını veya maaş alma sürenizi hesaplayabilirsiniz.

06 Tem 2020 - 20:23 - Ekonomi

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