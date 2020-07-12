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12 Tem 2020 - 23:15- Spor

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ferdi’nin pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Kone’nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahası içine açtığı ortada Kone’nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

16. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin açtığı ortada ceza sahası içinde Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada Falette’nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa’dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

44. dakikada Yatabare’nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

51. dakikada Yatabare’nin kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Emre’nin şutunda meşin yuvarlağı Altay oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Mert Hakan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre’nin ceza sahası içine açtığı ortada Kone’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Dirar’ın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi’nin ceza sahasında arka direğe açtığı ortada Allahyar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan’ın şutunu kaleci Samassa oyun alanı içine çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Ozan x, Falette xx (Tolga dk. 84 ?), Hasan Ali xx, Tolgay x (Rodrigues dk. 62 xx), Gustavo xx, Deniz x (Allahyar dk. 88 ?), Ferdi xx, Ömer Faruk x (Emre dk. 62 xx), Vedat x

Yedekler: Harun, Zajc, Jailson, Murat, Gürkan, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Claudemir x (Fatih dk. 36 xx), Cofie xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 81 ?), Yatabare xx (Hakan dk. 73 xx), Emre xxx, Kone xxx

Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ozan Tufan, Hasan Ali, Ferdi (Fenerbahçe), Emre Kılınç, Fatih, Samassa (Sivasspor)

(İHA)

12 Tem 2020 - 23:15 İHA İstanbul- Spor

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