Çankaya'nın Efsane Başkanı Taşdelen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Ankara

Geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Temmuzda hayata veda eden Türkiye siyaset tarihinin önemli ismi 1989-1999 yılları arasında iki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı yapan mevcut başkan Alper Taşdelenin babası Doğan Taşdelen yıllarca hizmet ettiği Çankayadan sonsuzluğa uğurlandı.

Doğan Taşdelen için ilk tören Çankaya Belediyesi Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde yapıldı. Ailesi Çankaya Belediyesi çalışanları sevenlerinin ve çok sayıda partilinin katıldığı Cemevindeki cenaze törenin ardından Doğan Taşdelenin naaşı yıllarca yönettiği Çankaya Belediyesine getirildi.

Başkanlık Binasında düzenlenen törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Ben sadece babamı değil Çankayanın mimarı kalbi insan sevgisiyle dolu bir insanı önderimi ışığımı kutup yıldızımı kaybettim. O sadece benim babam değildi. Çankayada belediyemizde hepimizin babasıydı dedi.

Duygu seline dönüşen konuşmasında babası Doğan Taşdelenin kendi için çizdiği yolda azimle çalışacağına Çankaya için Türkiye için daha çok çalışacağına söz veren Başkan Taşdelen şunları söyledi:

Babam Doğan Taşdelenin en büyük eseri Çankaya Belediyesiydi... Burada işçi dostu sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdi. Çankaya sosyal demokrat belediyeciliğin pusulası oldu. Babamın eserine bu belediyeye her zaman sahip çıkacağıma Çankaya için her zaman daha da çok çalışacağıma tüm belediye ailem önünde babamın huzurunda söz veriyorum. Biliyorum ki onun yolundan yürümek istiyorsak onun ideallerini yaşatacağız. O yüreği sevgi dolu bir insandı. Doğan Taşdeleni sevmek çalışmaktan geçer dürüst ve namuslu olmaktan geçer. Doğan Taşdeleni sevmek halktan özgürlükten Mustafa Kemal Atatürkten yana olmak demektir. Hepimiz onun bu ideallerine sahip çıkacağız. Ben Doğan Taşdelenin oğlu olduğum için çok şanslıyım. Sizler böyle bir babanın böyle bir belediye başkanın çalışma arkadaşı yoldaşı olduğu için çok şanslısınız. Çok güzel bir insanı kaybettik. Yüreğinde asla kin olmayan nefret olmayan yüreğinde insan sevgisi olan birini kaybettik. Sadece babamı değil çok güzel bir insanı kaybettim. Herkesi kucaklayan zindanlardan işkencelerden çıkaran herkese sahip çıkan biriydi. Sivas katliamında tüm engellemelere rağmen tüm cenazeler için koşan biriydi. 12 Eylülden sonra DİSK açıldığında işçilerin yeniden örgütlenmesi için gece gündüz çalışan biriydi. İşçinin emekçinin her zaman yanında oldu onların da babası oldu. Evet bugün zor bir gün... Can Yücelin şiirindeki gibi Bu hayatta ben en çok babamı sevdim. O benim için bir dağdı. Çok yürekli bir insandı. İnsanın yere göğe sığdıramadığı dağ gibi gördüğü babasını mezara sığdırması kadar zor bir şey yok... Huzurunuzda bir kez daha söz veriyorum önderim ışığım kutup yıldızım senin izinden devam edeceğiz. Senin tüm vasiyetlerine sahip çıkacağız. Senin en büyük eserin Çankaya Belediyesine başta ben evladın Alper buradaki yüzlerce binlerce evladınla birlikte sahip çıkacağız. Daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz ve bu belediyeyi daha da fazla yücelteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.

Binlerce Çankayalının katıldığı Çankaya Belediyesindeki törenden sonra Doğan Taşdelen Kocatepe Camisinde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Kocatepe Camisindeki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu CHP Grup Başkanvekilleri CHP Genel Başkan Yardımcıları İyi Parti Grup Başkanvekilleri Genel Başkan Yardımcıları milletvekilleri eski bakanlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ilçe belediye başkanları Taşdelenin ailesi yakınları ve mücadele arkadaşları katıldı.