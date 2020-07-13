MSB: “Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “58’inci P.Eğt.A.K.lığı/ Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır.
Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.