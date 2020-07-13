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13 Tem 2020 - 20:57- Gündem G: 13 Tem 2020 - 21:11

MSB: “Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiştir”

Milli Savunma Bakanlığı, Burdur’da askeri birlikteki korona virüs vakalarıyla ilgili, “Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiş” açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “58’inci P.Eğt.A.K.lığı/ Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır.

Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir” denildi.

13 Tem 2020 - 20:57 İHA Ankara- Gündem

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