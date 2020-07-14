Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.
The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.
Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.
Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.
Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.