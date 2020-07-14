Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 11:47- Sağlık G: 14 Tem 2020 - 12:08

Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı

Boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı.

The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.

Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.

Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.

Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi" mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi"
Covid-19 sonrası akciğerlerde kalıcı hasar endişesi mask
Covid-19 sonrası akciğerlerde kalıcı hasar endişesi
“Çocukluktaki şiddet astıma neden olabilir” mask
“Çocukluktaki şiddet astıma neden olabilir”
Türk ilaç firması Covid-19 tedavisinde önerilen ilacının ilk üretimini gerçekleştirdi! mask
Türk ilaç firması Covid-19 tedavisinde önerilen ilacının ilk üretimini gerçekleştirdi!
Vertigo hastalığı nedir? Vertigo nasıl anlaşılır? Vertigoya karşı 10 kritik kural! mask
Vertigo hastalığı nedir? Vertigo nasıl anlaşılır? Vertigoya karşı 10 kritik kural!
Bakan Koca'dan uyarı: ''Bugün en az 1000 kişinin...'' mask
Bakan Koca'dan uyarı: ''Bugün en az 1000 kişinin...''
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi mask
Yazın artan sıvı kaybına dikkat! Uzmanından 7 yaz içeceği tarifi
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber mask
9 yaşındaki çocuğun midesinden tam 42 adet mıknatıs topu çıktı - Video Haber
Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor mask
Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor
Arkadaş diyeti sizi hasta etmesin! Tek tip beslenmeden kaçının mask
Arkadaş diyeti sizi hasta etmesin! Tek tip beslenmeden kaçının

14 Tem 2020 - 11:47 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sürekli aynı hareketi tekrar ediyorsanız dikkat mask
Sürekli aynı hareketi tekrar ediyorsanız dikkat
Klimalardaki gizli tehlike mask
Klimalardaki gizli tehlike
Bakan Koca'dan uyarı: ''Bugün en az 1000 kişinin...'' mask
Bakan Koca'dan uyarı: ''Bugün en az 1000 kişinin...''
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 23 can kaybı, bin 3 yeni vaka” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 23 can kaybı, bin 3 yeni vaka”
Türkiye’de krorona virüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti mask
Türkiye’de krorona virüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti
Berber, kuaför ve marketlerle ilgili yeni tedbirler açıklandı - Ankara mask
Berber, kuaför ve marketlerle ilgili yeni tedbirler açıklandı - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara mask
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

GALERİ

Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi" mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi"
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor mask
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL