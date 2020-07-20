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20 Tem 2020 - 12:50- Eğitim

Öğrencilere LGS tercihleri için online destek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih dönemi başladı. Türk Eğitim-Sen tarafından tercih yapacak adaylara yol göstermek amacıyla Online Tercih Danışma Bürosu kuruldu.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başladı. Türk Eğitim-Sen tarafından adaylara yol göstermek, yanlış tercihlerin önüne geçmek amacıyla Online Tercih Bürosu kuruldu. Adaylar ve veliler telekonferans yöntemiyle alanında uzman öğretmenlerle görüşerek sorularına yanıt alabilirken, öğrencilerin bu sayede doğru tercih yapmaları sağlanıyor. Öğrencilerin ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği danışma bürosu 20-22 Temmuz tarihlerinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Konuya ilişkin bilgi veren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, her sene tercih döneminde kurdukları tercih dayanışma bürolarını, bu sene, pandemiden dolayı online olarak hizmete sunduklarını belirtti. Geylan, 3 gün boyunca saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında rehber öğretmenlerin çocuklara tercihlerinde yardımcı olacaklarını belirterek, “İnşallah çocuklarımızın arzu ettiği hedeflere ulaşmasını canı gönülden istiyorum. Okula yerleşen bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Yerleşemeyen çocuklarımız üzülmesinler; sınav her şey değildir. Biz 1 haftadır öğrencilerimize şifre ve kimliklerini verdik. Her biri hangi saatte ve günde arayacağını biliyor. Bu randevulara göre öğrencilerimiz arayarak öğretmenlerimiz ile görüşecekler ve buna göre tercih yapacaklar. Çocuklarımızın aldığı puanlara göre hangi okula yerleşebilecekleri konusunda öğretmenlerimiz bilgilendirecekler. Bütün öğrencilerimizi online tercih büromuza davet ediyorum” dedi.

Öte yandan Geylan, interneti olmayan öğrencilerin il ve ilçelerde bulunan Türk Eğitim-Sen şubelerine başvurarak destek alabileceklerini söyledi.

(Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)

20 Tem 2020 - 12:50 İHA Ankara- Eğitim

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