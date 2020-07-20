Eskişehir’de Tadabileceğiniz 5 İç Anadolu Lezzeti

Anadolu’nun kıymetli şehirlerinden biri olan Eskişehir, modern mimariyi ve yöresel kültürü bir arada bulunduruyor. Porsuk Çayı ile adından sıkça söz ettiren bu şehirde Odunpazarı Modern Müzesi, Sazova Parkı ve Han Antik Kentiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu noktaları gezmek ve Anadolu’nun izlerine rastlamak istiyorsanız tatil rotanıza Eskişehir’i ekleyebilirsiniz. Eskişehir otelleri arasından yapacağınız seçim sayesinde konforlu bir şekilde konaklarken tatilinizin tadını da doyasıya çıkarabilirsiniz. Tüm bunları yaparken bölgenin yöresel lezzetlerini de es geçmemek gerekiyor. İşte Eskişehir’de deneyebileceğiniz 5 İç Anadolu lezzeti;

1. Çibörek

Eskişehir denince akıllara gelen birçok lezzet bulunuyor. Bunların en başında ise çibörek geliyor. Adeta şehir ile özdeşleşen çibörek, hemen hemen herkes tarafından beğenilen lezzetlerden biri. Çiğbörek olarak karıştırılsa bile aslında doğru kullanımı çibörek. Kırım ve Tatar kültürüne ait olduğu bilinen bu lezzet yağda kızartılarak servis ediliyor. Böreğin iç harcında kıyma, soğan ve baharat bulunuyor. Yarım ay şeklinde kapatılan hamur, kızgın yağa atılıyor. Servis edilirken yanında bazı soslar bulunuyor. Bu soslar böreğin lezzetine lezzet katıyor. Eskişehir’in her noktasında bulabileceğiniz çiböreği mutlaka denemeniz gerekiyor.

2. Balaban Köfte

Hemen hemen her şehre ait yöresel köfte çeşidi bulunuyor. Eskişehir’e ait yöresel lezzetlerin en bilineni ise Balaban köfte diyebiliriz. Balaban’ı diğer köftelerden ayıran en büyük etken önceden pişirilmiş dana etinin kemik suyu ile birleştirilmesi oluyor. Bölgede kullanılan yöresel tereyağı ile daha da lezzetlendirilen köfte, yoğurt ile servis ediliyor. Kare biçiminde kesilen pide ve salça da Balaban köftenin olmazsa olmazlarından biri. Eskişehir’in birçok restoranında farklı şekillerde servis edildiğini görebilirsiniz. Bazı noktalarda Balaban et ve Balaban karışık olarak da sizlerin beğenisine sunuluyor.

3. Kıygaşa

Bölgede ün kazanmış Tatar lezzetlerinden biri de Kıygaşa. Türkiye'nin birçok noktasında farklı isimlerle de biliniyor. Diğer adı keşmeşe olan bu lezzet, özellikle arefe ve kandil günlerinde pişiriliyor. Bir nevi komşuluk ilişkilerinin pekiştirmesiyle de biliniyor. Yapımı ise oldukça kolay. Önceden mayalanan hamurun içerisine çörek otu ve kıyma konuluyor. Şöyün kazan ismi verilen kazanlarda kızartılıyor. Yapımı sırasında bol yağ kullanılıyor. Kızartıldığında pof pof bir yapıya giriyor. Ağzınıza attığınız anda adeta lezzet şöleni yaşayacağınız kıygaşayı mutlaka denemeniz gerekiyor.

4. Haşhaşlı Gözleme

Gözleme, Türkiye’nin dört bir yanında pişirilen ve herkes tarafından sevilen yiyecekler arasında bulunuyor. Yapımı ve malzemesi farklı olan birçok gözleme çeşidi görebilirsiniz. Bunlardan biri de haşhaşlı gözleme. Eskişehir’in simge lezzetlerinden olan bu lezzet, diğer gözlemelerden biraz farklı. Özellikle Odunpazarı bölgesinde yapılan haşhaşlı gözlemenin hamuru çok ince olmayacak bir şekilde açılıyor. Kat kat bir görünümü bulunan hamura haşhaş sürülür. Bu haşhaş öncesinde sıvı yağ ile inceltiliyor. Hamurun haşhaş ile buluşmasından sonra toprak saçta pişiriliyor. Haşhaşlı gözleme hem yerli halk hem de yabancı turistler tarafından oldukça beğeniliyor.

5. Met Helvası

Tatlılar, yemeklerin arkasından veya çayı yanında sık sık tüketiliyor. Her şehirde yöresel olarak yapılan tatlı çeşitleri bulunuyor. Eskişehir’in yöresine özgü olan met helvası da tatlı kategorisinde yerini alıyor. Ana malzemesi un olan bu tatlının yapımında şeker, limon, su ve yağ kullanılıyor. Bazı çeşitlerinde kuru yemiş de kullanılabiliyor. 6 santim boyunda ve 3 santim eninde hazırlanan helva, yatay şekilde kesilerek servis ediliyor. Bölgenin bu lezzetini deneyebilir ve damağınıza şölen yaşatabilirsiniz. Aynı zamanda tatilinizin bitiminde evinize dönerken satın alarak sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com’dan Eskişehir hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.