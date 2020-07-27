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27 Tem 2020 - 14:49- Yaşam G: 27 Tem 2020 - 15:36

Miras Konularında Sıkça Sorulan Sorular

Miras davaları çoğu kimsenin bilmediği bir alanı oluşturmaktadır. Eğer ölen kişinin mirası ile ilgili bir sorun çıkmışsa, mirasçılar arasında mal paylaşımı yapılamıyorsa miras hakkında soru sor seçeneği belirmektedir.
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Miras davaları en uzun süreli davalar arasındadır. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni varislerin miras konusunda herhangi bir anlaşmaya varamamış olmalarıdır. Miras davaları çoğu kimsenin bilmediği bir alanı oluşturmaktadır. Eğer ölen kişinin mirası ile ilgili bir sorun çıkmışsa, mirasçılar arasında mal paylaşımı yapılamıyorsa miras hakkında soru sor seçeneği belirmektedir.

Miras Konularında Sıkça Sorulan Sorular

Miras Hukuku nedir?

Miras hukuku, mirasla ilgili konuları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre düzenleyen ve mirasçıların paylarını hukuksal güvenceye alan hukuk dalıdır. Kendi içinde, tenkis, reddi miras, veraset ilamı, mirasın paylaşımı gibi miras davası alt dallara ayrılmaktadır.

Tereke nedir?

Ölen kişinin ardında bıraktığı mal varlığına yani mirasa hukuk dilinde tereke denilmektedir.

Yasal mirasçılar kimledir?

Medeni Kanun, miras konularında zümre sistemini uygulamaktadır. Böylece miras sıralaması şöyle oluşur;

İlk zümre; miras bırakanın alt soyu,

İkinci zümre; miras bırakanın anne babası,

Üçüncü zümre; miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ile onların altsoylarıdır.

Mirasçı olunması için bu zümrelerden olunması gerekmektedir. Miras taksimi ilk zümreden başlar ve sorunların çıkma durumuna göre üçüncü zümreye kadar ilerler. Önceki zümrede mirasçının çıkması halinde sonraki zümre mirastan pay alamamaktadır.

Ancak ölen kişinin eşi her zümreye girmektedir. İster ilk ister üçüncü zümreden kişiler mirastan pay alacak olsunlar, ölen kişinin eşi her zümreyle birlikte mirasçı olabilmektedir.

·        Saklı Pay Nedir?

Mirasbırakan kişinin mirasının hatırı sayılır bir oranını tasarruf etmesi yasal mirasçılarını korumak adına sınırlandırılmıştır. Böylece ölen kişinin altsoyu yani çocukları, anne babası ve eşi olmadığı durumlarda malvarlığından dilediği kadar tasarruf edebilir ancak söz konusu kişiler yaşıyorlarsa onların yüzde paylarının düşürülmemesi gerekmektedir. Buna göre altsoy mirasın en az yüzde 50’si, eşi yüzde 75’i ya da tamamı, anne ve babası ise yüzde 25’ini alabilmektedir. Bu oranların korunması için saklı pay adı altında bir koruma çıkarılmıştır.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname kişilerin ölümden sonra malvarlıklarının ne olacağına dair yapmış oldukları tasarruftur. Sözlü, el yazılı ve resmi olmak üzere üç tür vasiyetname hazırlanmaktadır. Sözlü ve el yazılı vasiyetnamelerin resmi makamlar tarafından onaylanmaları gerekmektedir. Resmi vasiyetname ise noter ya da mahkeme huzurunda hazırlanmış vasiyetnameyi ifade etmektedir.

Mirasçı Atama

Terekenin sahibi istediği kişiyi mirasçı olarak atayabilmektedir. Ancak bu durumda diğer yasal mirasçıların pay oranlarını zedelenmemelidir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin borçlarının çok olduğu ya da mirasının istenmediği durumlarda reddi miras davası açılmaktadır. Ret süresi 3 aydır ve bu süre içerisinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mirasın reddinin kabulü ile tereke diğer mirasçılar temel alınarak dağıtılmaktadır.

Miras Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Miras davalarında tarafların ankara miras avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. İsterlerse kendi savunmalarını yapabilirler. Ancak bu sürecin uzun olması ve ek belgelerin, tanıkların, delillerin istendiği bir dava türü olarak avukat tutmak sürecin çabuk atlatılmasını sağlayacaktır.

27 Tem 2020 - 14:49 Ankara- Yaşam

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